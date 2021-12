Rio Grande do Sul Canoas confirma vacinação de crianças contra Covid

O início da imunização desta população ainda não tem data. Foto: Divulgação/Secretaria Estadual da Saúde O início da imunização desta população ainda não tem data. (Foto: Divulgação/Secretaria Estadual da Saúde) Foto: Divulgação/Secretaria Estadual da Saúde

Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, confirmou a aplicação da vacina da Covid-19 para faixa etária de 5 a 11 anos, sem a necessidade de apresentação de atestado médico para crianças saudáveis. A afirmação foi dada pelo Secretário Municipal da Saúde, Maicon Lemos, após a manifestação oficial favorável à imunização deste público, feita no final da tarde desta segunda-feira (27), pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

O início da imunização desta população ainda não tem data. “Estamos aguardando agora a confirmação do envio das doses, para definirmos o calendário vacinal e iniciarmos uma ampla divulgação.”

Maicon explica que com base em estudos científicos, a CIB descarta a necessidade de atestado para imunizar crianças, visto que a vacina da Pfizer já está autorizada pela Anvisa e é aplicada em diversos países, sem efeitos colaterais e com grande efetividade no combate à disseminação da Covid. “O nosso entendimento é o mesmo da CIB. Sendo assim, a apresentação do atestado só é recomendada nos casos em que a criança apresente alguma doença ou restrição”, pondera.

A vacina para este público tem o mesmo princípio ativo da que é aplicada nos jovens e adultos, porém, a dosagem é diferente. Para evitar erros na aplicação, a dosagem disponível no frasco e as cores de rótulo e tampa são diferentes da direcionada ao público jovem e adulto. A fabricante Pfizer garante que a vacina é segura e tem 90,7% de eficácia na infecção por Covid-19.

