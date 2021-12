Rio Grande do Sul Governo gaúcho assina convênio que pretende garantir funcionamento do Hemocentro de Santa Maria

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2021

Secretária Arita assina convênio que pretende qualificar o funcionamento dos serviços do Hemocentro. Foto: Divulgação Secretária Arita assina convênio qualifica o funcionamento dos serviços do Hemocentro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Foi assinado nesta terça-feira (28) convênio que pretende garantir o repasses de recursos e parceria para qualificar o funcionamento dos serviços do hemocentro de Santa Maria. Através do convênio, assinado pela secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann e o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Luciano Schuch, serão qualificados os procedimentos de hemoterapia e hematologia na macrorregião centro-oeste. O plano de trabalho estipula diversas ações em conjunto e o repasse de recurso financeiro de R$ 840 mil para compra de equipamento que estão listados no documento.

“É um momento muito significativo pois nos anos de 2020 e 2021 formalizamos termos de cooperação e convênio com todas as sedes que possuem Hemocentros nas regiões do Estado, estruturando toda a rede de cooperação entre os entes”, disse a secretária Arita Bergmann.

O reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Luciano Schuch, destacou que o Hemocentro tem papel fundamental na questão da saúde da região. “Essa parceria do Hospital Universitário e da Universidade Federal de Santa Maria junto com o Hemocentro é muito importante por dar continuidade a este serviço no município”, salientou.

O convênio, que também conta com o apoio da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) deve ser publicado no Diário Oficial ainda nesta semana garantido o envio dos recursos para aquisição dos equipamentos.

