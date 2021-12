Rio Grande do Sul Último dia de inscrição para 12 mil vagas do Censo 2022 no Rio Grande do Sul é nesta quarta

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Há vagas em todos os municípios gaúchos. Foto: Divulgação Há vagas em todos os municípios gaúchos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As inscrições para dois processos seletivos de contratação temporária de mais de 200 mil pessoas para o Censo 2022 se encerram nesta quarta-feira (29). São oferecidas 183.021 vagas para recenseador, 18.420 para agente censitário supervisor (ACS) e 5.450 para agente censitário municipal (ACM), em mais de 5 mil municípios do País.

No Rio Grande do Sul são 11.232 vagas para recenseador, 1.074 para ACS e 366 para ACM. Há vagas em todos os municípios gaúchos. As inscrições devem ser realizadas no site da organizadora, que é a Fundação Getúlio Vargas (https://www.ibge.gov.br). Para concorrer à função de recenseador, o candidato deve ter nível fundamental completo e, para ACM e ACS, Ensino Médio concluído.

No ato da inscrição, o candidato poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova. A taxa de inscrição (R$ 60,50 para ACM e ACS e R$ 57,50 para recenseador) pode ser paga pela internet ou fisicamente em qualquer banco ou casa lotérica até 25 de janeiro. O candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) poderá obter isenção de pagamento da taxa de inscrição.

As provas ocorrerão no dia 27 de março para ACM/ACS e recenseadores, mas em turnos diferentes, o que permite ao candidato participar dos dois processos seletivos.

A seleção para ACM e ACS é a mesma: os melhores colocados em cada município ocuparão a vaga de ACM, que será o responsável pela coordenação da coleta do Censo 2021 naquela cidade. Os demais classificados ficam como ACS, que supervisiona as equipes de recenseadores. As remunerações dessas duas funções são de R$ 2,1 mil para ACM e R$ 1,7 mil para ACS, com jornada de 40 horas semanais. Além do salário, terão direito a auxílio alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e o estabelecido no edital.

Os recenseadores, por sua vez, são os profissionais que visitarão todos os domicílios do País, entrevistando seus moradores. Eles serão remunerados por produtividade, de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário, o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra) e o registro no controle da coleta de dados.

O IBGE disponibiliza um simulador para que os interessados possam estimar quanto receberão. As vagas são temporárias e têm duração prevista de três meses para a função de recenseador e de cinco meses para ACM/ACS e ACAI, podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária.

Todas as etapas do Censo 2022, incluindo as provas, treinamentos e a coleta dos dados, seguirão protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Será exigido o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento seguro entre candidatos e aplicadores de prova. A organização disponibilizará álcool em gel em todos os locais de prova. O candidato que descumprir as medidas de proteção será eliminado do processo seletivo.

Com o adiamento do Censo para 2022, os processos seletivos para ACM, ACS e recenseadores abertos em fevereiro deste ano foram cancelados. Quem se inscreveu na seleção não tem inscrição garantida para os processos seletivos deste ano. É preciso fazer nova inscrição e pagar a taxa para garantir a participação na nova seleção. Os inscritos na seleção cancelada devem solicitar o reembolso da taxa de inscrição no site do IBGE. O valor será restituído em até 40 dias após a solicitação. A orientação vale também para ressarcimento aos inscritos na seleção do Censo 2020.

Em 2022, todos os cerca de 213 milhões de habitantes, em aproximadamente 71 milhões de endereços, serão visitados pelos recenseadores nos 5.570 municípios do País. A pesquisa revelará, entre outras informações, características dos domicílios, identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade e autismo. Realizado a cada dez anos, o Censo Demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do País.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul