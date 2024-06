Rio Grande do Sul Canoas instala mais uma bomba de drenagem em área ainda alagada

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

Equipamento foi ativado no lado Oeste da cidade. (Foto: Thiago Guimarães/Prefeitura de Canoas)

A prefeitura de Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre) instalou nessa terça-feira (4) a 50ª bomba móvel para retirada de água das ruas pelo lado Oeste da cidade. Cedido pela administração municipal de São Leopoldo (Vale do Sinos), o equipamento é anfíbio e com alta potência de vazão, capaz de drenar quase 13 milhões de litros de água por hora nos bairros Rio Branco e Fátima.

Na semana passada, a técnicos instalaram no bairro Mathias Velho outras quatro bombas de alta potência. Todas foram cedidas pela Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp), de um total de oito. As primeiras quatro foram colocadas a serviço do bairro Rio Branco.

Atualmente, Canoas conta com 12 motores ativos em casas de bombas, além de 50 equipamentos móveis instalados em diversos pontos da cidade. Os detalhes constam no site oficial canoas.rs.gov.br.

Coleta seletiva

Outro serviço essencial, o recolhimento seletivo de lixo e resíduos tem sido intensificada de forma emergencial pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Canoas. São cinco cooperativas trabalhando nas ruas: Cooarlas, a Coopcamate, Coopersol, Coopertec e Renascer. Outras três permanecem inoperantes porque suas sedes ficam em áreas inundadas.

Na lista de serviços está a coleta por meio de agendamento, via telefone ou whatsapp (51) 984-169-301. O trabalho é realizado de segunda a sábado, a partir das 7h30min. Os garis reiteram, porém, o pedido à população para que não deixe na rua o lixo para coleta agendada. Confira o cronograma dos próximos dias:

– Quarta-feira: Centro (manhã e tarde), Igara (tarde), Niterói (manhã e tarde) e Olaria (manhã).

– Quinta-feira: Centro e Nossa Senhora das Graças (manhã e tarde).

– Sexta-feira: Guajuviras, São José, Centro, Niterói (manhã e tarde)

– Sábado: Centro (manhã e tarde) e Nossa Senhora das Graças (manhã).

Emissão de atestados

Os canoenses que tiveram suas casas alagadas do lado Oeste da cidade e ainda não têm condições de retorno ao trabalho podem solicitar um novo atestado à Defesa Civil Municipal. O documento é emitido de modo on-line, com autenticação e validade até a próxima sexta-feira (7).

Também é oferecida a alternativa de emissão presencial, em dias úteis, na sede do órgão, das 9h às 18h30min. Endereço: rua Bandeirantes nº 450, bairro Nossa Senhora das Graças.

(Marcello Campos)

