Grêmio Grêmio vence o Huachipato por 1 a 0 e se classifica para as oitavas de final da Libertadores

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Tricolor pode enfrentar Peñarol ou Fluminense na próxima fase. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio está classificado para as oitavas de final da Libertadores. Jogando no Chile na noite dessa terça-feira (4), o Tricolor venceu o Huachipato por 1 a 0 com gol de Diego Costa no início da partida. O time comandado por Renato Portaluppi precisa vencer o Estudiantes no sábado (8) para garantir a 1ª posição no grupo. Caso consiga avançar como líder, o adversário será o Peñarol. Se terminar em 2º, a equipe gaúcha enfrentará o Fluminense.

Jogo

A primeira finalização da partida foi do Huachipato, porém, o chute saiu a direita do goleiro Marchesin que só acompanhou a bola.

No lance seguinte, o lateral João Pedro lançou o Galdino, que cortou o zagueiro com um lindo drible e arrematou à gol. No rebote do goleiro, ele chutou prensado e a bola foi para linha de fundo.

Aos 5 minutos, depois do escanteio na jogada do Galdino, Reinaldo cobrou curto para o Cristaldo que chegou cruzando na cabeça do Diego Costa. O centroavante ganhou no alto e empurrou para o fundo do gol.

Na metade do primeiro, quase que o Tricolor ampliou o placar. Depois de uma boa jogada em outro escanteio curto, Reinaldo passa de calcanhar para Pepê que só desloca o goleiro. A bola foi na trave.

Aos 31 minutos, Soteldo inverteu de lado e quase saiu mais um gol do Grêmio. O atacante driblou o defensor na ponta direita e cruzou para o Cristaldo, que chutou ao gol e obrigou o goleiro a fazer uma grande defensa.

Depois de um saída errada do Huachipato, Soteldo chuta mais uma bola na trave. O defensor adversário tentou inverter a jogada, quando Soteldo roubou a bola e quase fez o segundo da partida.

Pela terceira vez, o Tricolor acertou a trave direita do Huachipato. Reinaldo cobrou a falta e Galdino chutou ao gol.

O técnico Renato alterou a equipe logo na volta ao segundo tempo. Saiu o Galdino e entrou o Nathan Fernandes.

Assim como na etapa inicial, a primeira chance também foi do clube chileno. O atacante acertou a trave e depois o nosso goleiro fez uma enorme defesa. Dois minutos depois, Marchesín salvou novamente o Tricolor.

Após intensificar a chuva, Reinaldo quase ampliou de bola parada. A falta foi na entrada da área e a bola passou raspando a trave direita do gol.

Mais uma vez o goleiro salvou o Grêmio de tomar um gol. Após chute na entrada da área, Marchesín voou no ângulo para espalmar a bola e evitar que o clube chileno marcasse seu primeiro gol.

Aos 32 minutos, mais alterações. Saíram Pepê e Cristaldo e entraram Du Queiroz e Carballo. 5 minutos depois, o técnico Renato mexeu pela última vez. Saiu Soteldo e entrou Gustavo Martins.

Ficha técnica

— Huachipato: Parra; Joaquín Gutiérrez (Jeisson Vargas), Gazzolo, Imanol González (Leandro Díaz) e Antonio Castillo (Sebastián Sáez); Santiago Silva (Renzo Malanca), Sepúlveda e Palmezano; Maxi Gutiérrez, Maxi Rodríguez e Cris Martínez. Técnico: Francisco Troncoso.

— Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê (Du Queiroz) e Cristaldo (Carballo); Everton Galdino (Nathan Fernandes, depois Gustavo Nunes), Soteldo (Gustavo Martins) e Diego Costa. Técnico: Renato Portaluppi.

— Arbitragem: John Ospina (COL), auxiliado por Richard Ortíz (COL) e David Fuentes (COL). VAR: Leonard Mosquera (COL).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-nas-oitavas/

Grêmio vence o Huachipato por 1 a 0 e se classifica para as oitavas de final da Libertadores

2024-06-04