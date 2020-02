Acontece Canoas Shopping celebra o Valentine’s day com ação para os apaixonados e show da Acústico Rockfeller

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação

Na sexta-feira, 14 de fevereiro, data do Valentine’s Day celebrado como o dia dos namorados em diversos países do mundo, o Canoas Shopping faz uma ação especial para os corações apaixonados com brindes, interatividade e show da banda Acústico Rockfeller.

Com o conceito “o Cupido me acertou” o evento terá promotores caracterizados como cupidos distribuindo brindes, uma decoração temática e a apresentação da banda Acústico Rockfeller, com releituras apaixonadas dos grandes clássicos da música internacional.

No local também vai ter um totem com a frase “Eu te amo” escrita em português, inglês e espanhol, além de um espaço para fotos. E na ação Declare seu Amor, os apaixonados podem subir no palco e fazer uma declaração para a pessoa amada. Os corajosos ganham um pote do amor com frases românticas.

A ação Valentine’s Day acontece às 20h na Praça Alimentação, no primeiro piso do Canoas Shopping e a entrada é gratuita.

Valentine’s Day com show Acústico Rockfeller/ 14/02/ 20h/ Canoas Shopping – Av. Guilherme Schell, 6750 – Canoas/RS – Evento gratuito

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário