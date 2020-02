Política Secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre deixa o cargo

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Cidade assumiu a pasta em novembro de 2018 Foto: Joel Vargas/PMPA Cidade assumiu a pasta em novembro de 2018. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, Eduardo Cidade, deixará a pasta nos próximos dias após receber um convite profissional no Centro do País, segundo a prefeitura.

“Agradeço ao secretário Cidade por ter aceito o desafio de trabalhar na nossa gestão e desejo sucesso em sua nova trajetória”, afirmou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Cidade assumiu a pasta em novembro de 2018 e “comandou mudanças importantes na desburocratização de processos para gerar mais investimentos na Capital, como a integração da Sala do Empreendedor, processos 100% online, aprovação do Plano Municipal do Turismo e redução no tempo médio para abertura de empresas”, conforme a prefeitura.

“Para mim, foi motivo de orgulho ter integrado esta equipe. Encerro este ciclo profissional convicto de que contribuímos para o aperfeiçoamento da gestão administrativa de Porto Alegre, constatando que os frutos desse trabalho já estão sendo colhidos pelos porto-alegrenses”, disse Cidade.

