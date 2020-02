Polícia Polícia realiza operação contra suspeitos de homicídio na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Um homem foi preso Foto: Polícia Civil/Divulgação Um homem foi preso. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Deflagrada na manhã desta quarta-feira (12) pela Polícia Civil em Porto Alegre, a Operação Siddhartha cumpriu cinco mandados de busca e apreensão vinculados a uma investigação que busca identificar a autoria de um homicídio ocorrido no dia 24 de novembro de 2019 na Estrada Chapéu do Sol, na Zona Sul da Capital.

Um dos suspeitos foi preso portando uma das armas utilizadas no crime. Celulares também foram apreendidos.

Segundo o delegado Rodrigo Pohlmann Garcia, a vítima estava perto da sua residência quando um grupo de quatro pessoas, entre elas dois adolescentes, se aproximou e foram efetuados diversos disparos.

“A vítima foi socorrida por familiares e levada ao hospital da Restinga, contudo não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. As investigações apontam que um dos autores dos disparos é o gerente do ponto de tráfico existente no Beco do Buda, que é vinculado a uma facção que atua no Vale dos Sinos. Ele estaria expulsando os moradores de suas casas, fato que trouxe indignação por parte da vítima, que não aceitou tal situação, o que motivou a sua execução”, explicou o delegado.

Voltar Todas de Polícia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário