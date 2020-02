Acontece Edital para gestão da Cinemateca Capitólio recebe contribuições

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Segundo o secretário municipal de Cultura, Luciano Alabarse, os conceitos trazidos pelas entidades presentes à reunião desta terça-feira foram bem recebidos. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Depois de lançar o edital para contratualização da Pinacoteca Ruben Berta e do Atelier Livre, na última quinta-feira, 6, a prefeitura está analisando sugestões da classe artística para o edital referente à formação de parceria para gestão da Cinemateca Capitólio. Nesta terça-feira, 11, as secretarias municipais da Cultura (SMC) e de Parcerias Estratégicas (SMPE) reuniram representantes de associações ligadas ao cinema. O encontro, na sede da SMC, foi o segundo feito com o objetivo de aprimoramento do edital, que deverá ser lançado neste primeiro trimestre.

Representantes da Associação dos Profissionais de Técnicos Cinematográficos (APTCRS), do Sindicato da Indústria Audiovisual (SIAV-RS) e da Associação de Críticos do Rio Grande do Sul (ACCIRS) apresentaram as primeiras contribuições. A contratualização prevê a parceria com uma organização da sociedade civil (OSC), que ficará responsável pela administração da Cinemateca Capitólio e pelas atividades realizadas no local, com supervisão da SMC. Ao longo das próximas semanas, serão feitos ajustes no edital levando em consideração as sugestões recebidas. O trabalho terá a participação da Coordenação de Audiovisual da SMC e da equipe da SMPE.

O secretário municipal adjunto de Parcerias Estratégicas, Fernando Pimentel, explica que, a partir da contratualização, qualquer proposta de alteração na Cinemateca deverá ser encaminhada antes à gestão municipal. A prefeitura então analisará o que for proposto e dirá se aprova. “O diálogo entre a OSC e a SMC será constante ao longo do contrato, para que seja oferecida à população uma programação de melhor qualidade”, afirma.

O modelo de contratualização prevê metas de desempenho para a OSC. Ao fim do contrato, a administração da Cinemateca retorna ao Município com as benfeitorias incorporadas. Segundo o secretário municipal de Cultura, Luciano Alabarse, os conceitos trazidos pelas entidades presentes à reunião desta terça-feira foram bem recebidos. “Agora, temos o desafio de colocar tudo no papel”, diz.

