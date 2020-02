Acontece Workshop de drinks com chás no ParkShopping Canoas

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Foto: Pedro Antonio Heinrich/especial

A Tea Shop do ParkShopping Canoas realiza nesta quinta-feira, às 18h, workshop gratuito sobre como elaborar drinks clássicos e sofisticados à base de chá e gin. A ação faz parte da nova campanha da marca, a Tea Cocktails, que está lançando o kit Tea & Gin – set formado por 3 mini latas de chás, uma garrafa de Amázzoni Gin e um livreto de receitas para elaboração de bebidas incríveis. A bartender Tatiele Silveira será a responsável por ensinar as técnicas de preparo. Interessados em participar devem entrar em contato direto com a loja pelo telefone: (51) 3060-2216.

