Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Atividade acontecerá nesta quinta-feira, em Porto Alegre Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

Momento especial na vida das mulheres, a gestação requer preparação e cuidados especiais. Ao longo do caminho, muitas dúvidas e receios podem surgir. Para ser uma fonte de informações confiáveis e gerar um impacto positivo no processo gestacional, o Hospital Moinhos de Vento promove mensalmente o “Papo de Gestante”, cuja edição de fevereiro acontece nesta quinta-feira (13).

A ideia, conforme a Coordenadora Assistencial do Serviço de Obstetrícia do Hospital, Andreia Amorim, é proporcionar uma roda de conversa entre as gestantes, sanando as principais dúvidas com a equipe da instituição e as próprias participantes. “Buscamos que esses questionamentos sejam compartilhados entre várias mulheres com respostas muitas vezes transitadas por elas mesmas, com a mentoria do nosso time”, pontuou.

Aberto ao público e gratuito, o “Papo de Gestante” ocorre a partir das 19h15min às 20h30min, na Sala 1 – Bloco B do Hospital Moinhos de Vento. As vagas são limitadas e a inscrição é feita exclusivamente pelo site http://www.iepmoinhos.com.br/papogestante.

