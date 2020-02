Acontece Anhanguera de Porto Alegre promove Café com Coordenadores de Cursos

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Evento gratuito acontece no dia 14 de fevereiro e permite tirar dúvidas sobre carreira e mercado de trabalho Foto: Interna Projetos Editoriais Foto: Interna Projetos Editoriais

Na próxima sexta (14), a Anhanguera de Porto Alegre promove o Café com os Coordenadores de Cursos. Na ocasião, os participantes poderão tirar dúvidas sobre as carreiras escolhidas e o mercado de trabalho, obter mais informações sobre os cursos de graduação, além de conhecer de perto salas de aula, laboratórios e toda a infraestrutura da faculdade por meio de um tour guiado. Para participar, basta fazer a inscrição por meio do link: MailScanner detectou uma possível tentativa de fraude de “urldefense.proofpoint.com” http://bit.ly/398ZVC8.

A faculdade oferece cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Psicologia, Fisioterapia e Enfermagem.

Café com Coordenadores de Cursos/ 14 de fevereiro/ às 9h e às 19h/ Anhanguera de Porto Alegre – Avenida Cavalhada, 4890, Cavalhada, Porto Alegre – RS.

Como participar: Inscrições pelo link: MailScanner detectou uma possível tentativa de fraude de “urldefense.proofpoint.com” http://bit.ly/398ZVC8

Dúvidas/Informações: Whats App: (51) 99185-4505

