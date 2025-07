Acontece Venzone Cucina é destaque sensorial da Casacor RS 2025 com arquitetura brutalista e atmosfera cinematográfica

2 de julho de 2025

Projeto assinado por Pollyanna Pizzutti e Franciele Schmidt ocupa o antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho com atmosfera cinematográfica, arte autoral e cozinha inspirada na Itália e em Nova York.

Um dos ambientes mais impactantes da CASACOR Rio Grande do Sul 2025, o restaurante Venzone Cucina ocupa 250 m² do térreo do antigo terminal do Aeroporto Internacional Salgado Filho — edifício modernista de 1953. Nesse cenário de concreto, curvas horizontais e brises em ritmo contínuo, a dupla Pollyanna Pizzutti (arquiteta) e Franciele Schmidt (engenheira) propõe uma experiência que valoriza a estrutura original e atualiza seus sentidos por meio da arte, da luz e do design.

O restaurante foi implantado preservando o pé-direito generoso, o ritmo das esquadrias e o diálogo direto com a pista de pouso — hoje transformada em plano de fundo cinematográfico. O projeto tira partido da volumetria do prédio e propõe uma ocupação fluida, onde o tempo parece desacelerar. A proposta se desdobra em diferentes camadas sensoriais: a iluminação suave, os materiais naturais, o mobiliário assinado e a presença marcante da arte compõem uma narrativa que mistura a elegância brutalista da arquitetura com uma atmosfera de acolhimento, sabor e contemplação.

Inspirado na comuna italiana de Venzone — símbolo de reconstrução e beleza intocada entre os Alpes —, o restaurante resgata o gesto de se sentar à mesa como celebração da vida. A cozinha é uma fusão entre as tradições italianas e o frescor contemporâneo de Nova York, com menu que combina ingredientes locais e técnicas precisas. Pratos como massas artesanais, risotos finalizados à mesa e sobremesas clássicas — como tiramisù e cannoli — ganham mise-en-scène envolvente, criando uma conexão afetiva entre estética e paladar.

O projeto também conta com entrada independente da mostra e funciona como operação gastronômica aberta ao público durante todo o período da CASACOR RS 2025, ampliando o impacto do ambiente além do circuito da exposição.

A ambientação remete às trattorias e clubes privados do século XX, com madeira escura, formas curvas, cortinas de veludo vermelho e luz cênica. Lounge, bar e área de jantar se conectam de forma fluida, permitindo diferentes usos ao longo do dia. Cada escolha material reforça o conceito da obra: uma marcenaria personalizada com volumetrias generosas, tecidos naturais e uma paleta de tons terrosos evocam um lugar onde arquitetura, arte e narrativa caminham juntas.

Mais do que um dos destaques da mostra, o Venzone Cucina marca a primeira parceria oficial da dupla Pollyanna Pizzutti e Franciele Schmidt — uma colaboração que une a força narrativa da arquitetura ao rigor técnico da engenharia em um gesto de afeto, maturidade e identidade compartilhada.

Entre os destaques artísticos, está a escultura Il Silenzio, da artista Camila R. Camargo, inspirada na célebre frase “o silêncio vale ouro”, do universo de O Poderoso Chefão. Camila também assina três telas intensas e gestuais: Vertigine dell’infinito, Vórtice e Impulso di corrente. No mural criado por Jotapê Pax, em colaboração com Pollyanna, os grafismos nova-iorquinos e caligrafias da primeira metade do século XX se encontram em tons de preto, branco e cinza, propondo reflexões sobre coletividade, contracultura e memória urbana.

Com olhar técnico e poético, Pizzutti e Schmidt reafirmam uma assinatura autoral que vem se consolidando entre os novos nomes da cena arquitetônica gaúcha — e fazem do Venzone Cucina não apenas um restaurante, mas um gesto de permanência.

SOBRE FRANCIELE SCHMIDT

Engenheira civil com mais de uma década de atuação na construção civil, Franciele Schmidt é formada pela UNIJUÍ, com especialização em Tecnologia da Construção pela UNISOCIESC, MBA em Gestão e Gerenciamento de Escritórios de Arquitetura e Design e master em Arquitetura Comercial pelo IPOG e Coaching Business pela FEBRACIS.

Sua trajetória transita entre o setor público e o privado. Atuou como responsável técnica na execução de obras de subestações de energia no Rio Grande do Sul e no Paraná e integrou equipes de prefeituras em atividades como aprovação de projetos, vistorias técnicas e orçamentação.

Há mais de 10 anos à frente de seu próprio escritório — que integra arquitetura e engenharia —, conduz projetos residenciais e de interiores com abordagem completa, da concepção à execução. Sua atuação se destaca pela combinação entre precisão técnica, gestão eficiente e olhar sensível, capaz de transformar necessidades em espaços elegantes, funcionais e plenamente habitáveis.

SOBRE POLLYANNA PIZZUTTI

Arquiteta e urbanista formada pela Universidade Franciscana (UFN), Pollyanna Pizzutti desenvolve projetos nas áreas de arquitetura comercial e hotelaria, com foco em soluções criativas que integram estética, experiência e funcionalidade.

Após uma vivência acadêmica na UTAD, em Portugal, especializou-se em espaços efêmeros e comerciais no Poli.Design, do Politécnico de Milão (2012), onde também atuou no escritório do arquiteto Rodolfo Oggioni. Desde 2014, comanda seu próprio estúdio, com projetos em empreendimentos de hospitalidade como o HelloHostel (2016), o Le Chermont (2018) e a Le Petit Chermont (2020), em Gramado (RS).

Em 2015, recebeu o prêmio de Melhor Ambiente de Hotel na CASACOR RS e, em 2024, foi reconhecida no concurso ReMakers pelo Melhor Projeto de Fabricação Digital. É idealizadora do workshop HO.RE.CA, realizado anualmente durante o Salone del Mobile, conectando profissionais brasileiros ao universo internacional da arquitetura de hospitalidade.

Pollyanna mantém uma produção conectada às transformações do setor, investindo em repertório técnico e narrativas espaciais que valorizam identidade, comportamento e atmosfera.

