Acontece Claro clube oferece 25% de desconto nos parques Snowland e Acquamotion, em Gramado, e na Yup Star do Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O benefício é válido nos ingressos em todas as modalidades de diversões do Snowland, do Acquamotion, e também para as rodas-gigantes Yup Star Rio e Yup Star Foz Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Claro e o Grupo Gramado Parks de Entretenimento, com operações pelo Brasil, selaram uma parceria motivadora para oferecer desconto de 25% aos clientes Claro clube, programa de relacionamento da operadora. O benefício é válido nos ingressos em todas as modalidades de diversões do Snowland – primeiro parque de neve indoor do país, do Acquamotion – primeiro parque aquático coberto da América do Sul, ambos em Gramado, e também para as rodas-gigantes Yup Star Rio e Yup Star Foz, no Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu.

Como funciona:

Os clientes Claro do programa de fidelidade Claro clube, podem adquirir os ingressos dos parques com os descontos exclusivos pelo aplicativo Minha Claro. Ao escolher o(s) parque(s) preferidos, clicar no link exclusivo da parceria, conferir as regras do benefício para realizar a compra. Depois, é só aproveitar e curtir as emoções com a família e amigos.

Serviço:

Promoção de 25% de desconto no Snowland e Aquamotion, em Gramado, e Rodas-Gigantes no Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu.

Acessar aplicativo Claro clube, ler regras da promoção e acessar o link do parque preferido para a aquisição dos ingressos.

Mais informações sobre o Claro clube: https://www.claro.com.br/claro-clube

Sobre o Claro clube

O Claro clube é o programa de fidelidade da Claro que proporciona ao cliente acumular pontos para trocar por novas descobertas e ainda aproveitar descontos especiais. Com o Claro clube o cliente acumula pontos a cada pagamento de fatura e troca por produtos e serviços, além de sempre ter acesso a descontos em vários parceiros e poder participar de promoções exclusivas.

Sobre o Snowland

Inaugurado em outubro de 2013 na cidade de Gramado, RS, o Snowland foi o primeiro parque de neve indoor do país. Com uma área de 16 mil m², sendo 8 mil m² dedicados a neve, o parque promove experiências únicas e inesquecíveis, convidando cada visitante a sentir o encanto de flocos de neve de verdade caindo, se emocionar com shows artísticos na pista de patinação no gelo e se divertir na única montanha nevada do Brasil, que também é utilizada para a prática de esportes, como snowboard e esqui. Mais informações no site: www.snowland.com.br.

Acquamotion

Pura diversão para qualquer estação o Acquamotion inaugurado em 2022, já foi considerado o “Melhor Parque Aquático do Brasil”, pelo Melhores Destinos. Suas águas termais de 36° e em ambiente indoor, estão distribuídas em 7 piscinas que oferecem muitas atividades e emoções: piscina de ondas, piscina com borda infinita parte interna e outra externa, piscinas infantis, toboáguas, escorregadores, espelhos d’agua, jatos de massagem, distribuídos em 3 andares de pura emoção e muitas experiências. O Parque está inserido numa área de 49mil m² junto a uma floresta de araucárias em Gramado, na serra gaúcha.

Yup Star Rio de Janeiro

A roda gigante Yup Star é o ponto mais alto do turismo na Cidade Maravilhosa! É diversão para todas as idades e para pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo: a melhor vista da cidade, um mirante em movimento para admirar os principais pontos turísticos do Rio de Janeiro a 88m de altura, em 54 cabines personalizadas. Um parque cheio de atrações e spots totalmente instagramáveis, o que garantem earned media através dos próprios visitantes.

Yup Star Foz do Iguaçu

Uma paisagem de perder o fôlego. De fazer o coração disparar de emoção. E a alma sorrir de tão leve. A roda-gigante também está na terra de uma das sete maravilhas do mundo: Foz do Iguaçu. E é aqui que a magia e o encanto se juntam só para você ter uma experiência incrível. Lá de cima, a melhor visão da cidade e de todos os seus cartões postais. Aqui embaixo, todas as atrações de um parque onde cada detalhe foi pensado para surpreender você.

Sobre a Gramado Parks

Fundada em Gramado, na Serra Gaúcha, a Gramado Parks atua no segmento de hospitalidade e entretenimento. A holding é responsável pelo desenvolvimento de atrações turísticas importantes como o Snowland – primeiro parque de neve indoor do país, Acquamotion – primeiro parque aquático coberto da América do Sul, ambos em Gramado, e as rodas-gigantes Yup Star Rio e Yup Star Foz, no Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, dos hotéis Wyndham Gramado Termas Resort & Spa, Buona Vita, Bella Gramado by Gramado Parks e Exclusive Gramado by Gramado Parks, além de salas comerciais do conceito de multipropriedade no Rio de Janeiro, Gramado, Pernambuco e Foz do Iguaçu. Outros empreendimentos estão em construção nas cidades de Foz do Iguaçu/PR, Gramado/RS e Tamandaré/PE na praia dos Carneiros.

Com 1500 funcionários, sede em Gramado e filial em SP, a Gramado Parks é presidida pelo executivo Anderson Caliari, da família criadora do famoso Café Colonial Bela Vista, em Gramado, fundado em 1972.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/claro-oferece-desconto-parques-gramado/

Claro clube oferece 25% de desconto nos parques Snowland e Acquamotion, em Gramado, e na Yup Star do Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu

2025-07-03