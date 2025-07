Acontece Chefe do Estado-Maior do Exército debate comunicação estratégica e relações institucionais

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

Palestra foi conduzida pelo general na sede do Comando Militar do Sul, em Porto Alegre. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Comunicação estratégica e relações institucionais foi debatida em palestra conduzida pelo chefe do Estado-Maior do Exército, general Richard Fernandez Nunes, na sede do Comando Militar do Sul desta quinta-feira (3), em Porto Alegre.

A importância do planejamento orçamentário para que as Forças Armadas estejam preparadas para uma possível batalha foi destacada pelo chefe do Estado-Maior do Exército. “É um processo essencial para garantir a operacionalidade e a capacidade de defesa do país. Temos que estar preparados para uma possível guerra”, disse.

De acordo com o general, que é responsável pela estratégia da força terrestre que orienta as equipes, a comunicação estratégica é essencial para que ocorra resultado positivo no Comando Militar. “A previsibilidade de ações é primordial para que aconteça uma preparação segura. Além disso, o ambiente informacional é atualmente tão decisivo quanto o campo de batalha propriamente dito tradicional, por isso realizo esta apresentação”, destacou.

Ciclo de palestras

O Comando Militar do Sul, por meio do Núcleo Estratégico de Estudos, desenvolve, pelo menos a cada dois meses, um ciclo de palestras institucionais. A atividade de integração é destinada a representantes de diversas entidades, das forças e do próprio Exército, órgãos públicos, academia, federações da indústria e da agricultura, de universidades, de meios de comunicação e de diferentes segmentos da sociedade.

