Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

Lançada em 1925, marca seguiu conquistando novas gerações de consumidores ao longo de dez décadas de história. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O ano era 1925. Neugebauer já era uma empresa com espaço garantido no coração dos gaúchos, sempre adoçando os dias e presente nas comemorações. Neste ano, nascia um importante capítulo nesta história: o Chocolate Refeição. Uma das marcas mais tradicionais da empresa gaúcha chega ao centenário conquistando novas gerações de consumidores, além de preservar o sentimento de nostalgia daqueles que apreciam o Refeição desde a infância. Com o slogan “Tradição que atravessa o tempo”, a Neugebauer celebra esse marco na indústria nacional com a marca que chega aos 100 anos e se mantém atual e presente na vida dos consumidores.

A década de 1920 foi marcada pelo desenvolvimento da empresa. Liderada por Ernesto Neugebauer, a fábrica fundada em 1891 ganhava novos maquinários vindos da Alemanha. Empolgados com as possibilidades que os modernos equipamentos traziam, o portfólio de produtos cresceu com o lançamento de chocolates que marcaram época.

Com o passar do tempo, Refeição tornou-se um dos principais atrativos do portfólio da Neugebauer. Tradição que atravessou o tempo, o chocolate se mantém ao longo de décadas levando a qualidade da fábrica gaúcha para todo o Brasil geração após geração.

Delícia com gostinho de infância, entre suas peculiaridades, está o fato de Refeição ter sido lançado no formato de 10g, pois era uma novidade na época. Quem abre a embalagem branca e sente o aroma é levado de volta no tempo para a infância. Uma curiosidade é que, em 1935 foram lançadas duas versões familiares do chocolate, em 250g e 500g. Atualmente, o chocolate Refeição é comercializado nos formatos 9g embalagem individual e cartucho com cinco unidades; e ainda em barra de 60g.

Refeição sempre teve importante papel na história da Neugebauer. Em 1987, no Museu de Porto Alegre, ocorreu a exposição “Memória Neugebauer”, que integrou o projeto “A indústria vem ao museu”. Durante 40 dias, a população pode conhecer a história de Neugebauer e cerca de 26 mil pessoas passaram por lá. Entre as atrações, uma “mini-fábrica” de Refeição, onde as crianças olhavam toda a produção e saíam comendo o chocolate.

Ao longo do tempo o sabor seguiu fazendo a alegria dos fãs e a embalagem se atualizou. Ela foi usada inclusive para celebrar a própria história, trazendo um design com elementos que buscam valorizar a tradição de um dos principais produtos do portfólio da Neugebauer. Em 2015, nos 90 anos do chocolate, Neugebauer lançou uma embalagem comemorativa de Refeição, que fez referência aos desenhos e layouts dos anos 20, o início de sua produção.

Um pouco da história de Neugebauer

Vindo da Alemanha, em 1887, Franz Neugebauer desembarcou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Trazia na bagagem a experiência fundamental na fabricação de doces e o sonho de desenvolver seu próprio negócio.

Em 17 de setembro de 1891, os irmãos Franz e Max Neugebauer, junto com Fritz Gerhardt, fundaram, na Capital dos gaúchos, a Neugebauer Irmãos e Gerhardt. Desde o princípio a empresa primou pela qualidade de produtos. Já com Ernesto Neugebauer no Brasil, a Neugebauer apresentou o primeiro chocolate.

Em 1903, os sócios adquiriram um terreno no bairro Navegantes, onde um ano mais tarde seria inaugurada a nova instalação, com área industrial e loja de produtos. Os anos seguintes foram marcados por expansão e lançamentos, entre eles o Refeição.

Em 1982 a família Neugebauer vendeu a empresa para o Grupo Fenícia, com o nome sendo preservado pela sua tradição. Em 1998, foi vendida à Parmalat, que a manteve em seus ativos até setembro de 2002. Desta vez a Florestal Alimentos, de Lajeado, adquiriu a marca. No início de 2010, o Grupo Vonpar diversifica seus negócios comprando a Neugebauer.

Em 2013, uma nova fábrica é inaugurada no município de Arroio do Meio (RS), uma das mais modernas indústrias de chocolates da América Latina, para a qual foram adquiridas as mais eficientes tecnologias de fabricação e embalagens do mercado mundial. A marca está presente hoje em mais de 50 países e possui sucessos consagrados como o próprio Refeição, a linha premium 1891, Amor Carioca, Bib’s, Stikadinho e o doce de leite Mu-Mu.

Sobre a Neugebauer

Com mais de 130 anos de história, a Neugebauer, fundada em 1891, é a quarta marca mais consumida no Brasil. A empresa conta com uma histórica tradição no mercado de chocolates e apresenta crescimento acima dos dois dígitos nos últimos anos. Entre vários outros fatores, o grupo destaca-se por oferecer ao mercado consumidor uma grande variedade de produtos e lançamentos baseados em tecnologia e design inovadores.

