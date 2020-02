Acontece Aline Deparis, da Assepro-RS, assume presidência do CETI para 2020

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Foto: Cintia Melo

A presidente da Assespro-RS (Associação Brasileira das Empresas de TI do RS), Aline Deparis, assumiu nesta quinta-feira (30) a presidência do CETI (Conselho das Entidades de Tecnologia da Informação do Rio Grande do Sul) para o ano de 2020. A empresária sucede Magnum Foletto, presidente da InternetSul.

Na visão de Aline, o setor de TI vive um momento singular, marcado por novas tecnologias, como inteligência artificial, blockchain e internet das coisas, que vão exigir das empresas uma busca incansável pela competitividade em nível mundial. Nesse contexto, a empresária também pontuou sobre a sustentabilidade dessas empresas no período de dez anos, uma vez que, nesse período, a realidade será completamente diferente no seu entendimento.

“Considero-me muito pragmática e com uma gestão focada em resultados. Acredito que dessa forma poderei contribuir com o trabalhos das entidades do nosso setor. Além disso, preciso e conto com a colaboração de todos, pois no CETI se trata de compartilhar e não tanto um gerir, mantendo o propósito do CETI”, destacou Aline.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário