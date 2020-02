Acontece Do glitter ao neon, Intense apresenta produtos veganos e ecofriendly para o Carnaval

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

Repletos de cores e efeitos, os novos itens de O Boticário esbanjam praticidade e multifuncionalidade Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Carnaval é a época perfeita para se permitir e deixar a criatividade falar mais alto, por isso, não é à toa que a make é um acessório mandatório para a data. Pensando em looks de arrasar, Intense lança uma linha inspirada nas tendências de cores e efeitos para a melhor festa do Brasil. E o melhor? São produtos práticos, com fórmulas veganas, power partículas de brilho, explosão de cores e máxima duração! Se você quer um look lindo, descomplicado, sem crueldade e sem agredir o meio ambiente, confira as novidades abaixo.

Você gosta de brilho? Muito brilho mesmo? Então o Iluminador Shaker Glitter e o Power Glitter não vão poder faltar no seu nécessaire. Os dois podem ser utilizados em maquiagens pelo corpo todo e contam com power partículas de ecoglitter, tendo como efeito um brilho incrível. O Iluminador Shaker Glitter tem uma pegada mais holográfica, basta uma gotinha para você arrasar! Já o Power Glitter você pode escolher entre prata e dourado e, quando aplicado com o Primer de Glitter, prolonga o make em até 6 horas.

Agora que o brilho está garantido, vamos falar sobre cores? O Intense Duo Lápis Neon Multifuncional é a pedida certa para o momento, cada ponta apresenta uma tonalidade intensa, sendo uma pink e uma verde, que pode ser utilizada para desenhos nos olhos, rostos e corpo. O Delineador Peel Off Azul também promete com suas partículas metalizadas que refletem a luz e proporcionam acabamento vinil. Com duração de 8 hrs, sem borrar ou escorrer, é só aplicar e cair na folia. O legal é que a sua fórmula super diferenciada permite a remoção do produto como se fosse um adesivo, sem fazer sujeira e sem demaquilante.

E se é para cair na folia, que seja sem preocupação né? Afinal, ninguém quer perder tempo pensando se a make ainda está legal. Por isso, o Superfix Tint 16h vai ser o seu fiel companheiro das festas. O batom tem super duração de até 16h, não transfere, não borra, tem acabamento mate confortável e cores ultra pigmentadas. É só aplicar uma camada fina e esperar secar completamente.

“Mais do que lançar itens divertidos para o Carnaval nós queríamos apresentar soluções bacanas tanto para a nossa consumidora quanto para o meio ambiente. A nova linha de Intense conseguiu unir tudo isso: tendência e consciência. Os itens têm a cara da data, com muita cor e brilho, mas também são veganos e ecofriendly, uma preocupação atual pertinente do público ainda mais em uma data como essa.” relata Gustavo Dieamant, gerente de Maquiagem de O Boticário.

Para fechar com chave de brilho, você também pode completar a sua make com Intense Adesivo Facial que tem pedras holográficas e pode ser colado no rosto, criando um look completamente moderno. E nem se preocupe em perder esses produtos que vão ser os seus queridinhos do Carnaval, Boti Pochete te traz uma solução repleta de glitter, pensada para combinar com diversos looks.

Os itens já estão nas lojas de O Boticário! Aproveite o Carnaval sem culpa com os itens veganos e ecofriendly feitos especialmente para a data. Após o uso você ainda pode realizar o descarte da embalagem através do Boti Recicla que está disponível em todas as lojas do Boticário.

Power Glitter Multifuncional

Preço sugerido: R$ 36,90

· 6h de duração;

· Para olhos, rosto, boca e corpo;

· Partículas gigante de brilho intenso.

Shaker Glitter Iluminador Multifuncional

Preço sugerido: R$ 29,90

· Ecoglitter;

· Efeito iridescente;

· Para olhos, rosto, boca e corpo;

· Não transfere;

· Secagem rápida.

Primer para glitter

Preço sugerido: R$ 16,90

· Secagem rápida;

· Para olhos, rosto, boca e corpo;

· Não escorre.

Delineador Peel Off

Preço sugerido: R$ 29,90

· Partículas metalizadas que refletem a luz;

· Fácil remoção peel off;

· Não borra e não escorre.

Duo Lápis Neon Multifuncional

Preço sugerido: R$ 24,90

· Cores intensas;

· Para olhos, rosto, boca e corpo;

· Textura macia.

Preço sugerido: R$ 35,90

· 16h de duração;

· Mate confortável;

· Não transfere e nem borra.

