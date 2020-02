Acontece Esculturas inspiradas na família ganham lançamento

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

Artista plástico Marcos Vaandrade apresenta primeiras obras da sua nova série Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Um dos grandes nomes da arte da escultura do RS, Marcos Vaandrade está lançando, em fevereiro de 2020, seu mais novo projeto. A série intitulada Família, apresenta três modelos de esculturas criadas artesanalmente em mármore reconstituído, trazendo uma proposta de eternizar a essência da vida.

Com 50 centímetros cada uma, as peças apresentam elegantes traços que imprimem alguns dos mais valiosos momentos em família. Numa edição limitada com tiragem de 25 obras por modelo, o artista optou por iniciar sua criação com três opções de acabamentos. Pintura branco ou preto perolados e ainda a opção pedra branca natural. “Família é o berço que nos acolhe ao nascer. Nos dá força e energia. Daí partiu a minha inspiração. Temos famílias bem diferentes, em gênero, número ou cor. Mas, o que importa é a união, o amor e o lar para onde voltamos. Isso nos anima, protege, seja nos momentos tristes ou alegres. É a essência que busquei trazer em cada uma destas obras”, releva Vaandrade. A série estará disponível apenas em galerias de arte ou loja por município.

O artista

Marcos Vaandrade é natural de Porto Alegre (RS). Com sua arte conquistou inclusive a rainha da Jordânia através da série Pups Vaandrade. Sua primeira coleção – Geometria Orgânica – lançada em 2015, vem, a cada ano que passa, ganhado cada vez mais notoriedade com dezenas de exposições em locais públicos e privados. E nas principais e mostras de decoração do país. O artista combina suas habilidades em desenho e escultura para compor. Suas obras ganham, ano a ano, novas instalações mundo afora.

Lançamento da coleção Família. Pelo artista plástico Marcos Vaandrade / Fevereiro de 2020, em Porto Alegre – três obras inéditas. Disponível em galerias de arte brasileiras. Contatos: Instagram marcos_vaandrade e-mail m.vaandrade77@gmail.com

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário