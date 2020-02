Acontece Espetáculo Nessa Festa tem Bagunça traz alegria para a criançada no Teatro do Sesc Canoas

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

Música, teatro, circo e muita diversão para iniciar o clima de Carnaval com a garotada neste domingo, 16/02 Foto: Totonho Lisboa Foto: Totonho Lisboa

Música, teatro, circo e muita diversão estarão neste final de semana no Teatro do Sesc Canoas. O espetáculo musical infantil Nessa Festa tem Bagunça será apresentado no domingo, dia 16 de fevereiro, às 16h, para iniciar o clima de Carnaval com a garotada. Os ingressos já estão disponíveis no site www.sesc-rs.com.br/vendaonline/ingressos com valores entre R$ 15 e R$ 30. Mais informações no Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340), pelo telefone (51) 3464-6909, no site www.sesc-rs.com.br/canoas ou pela página www.facebook.com/sesccanoas.

A peça do Grupo Aquarela é repleta de influências teatrais e circenses para celebrar o mês da diversão. Brincadeiras, participação da criançada e canções lúdicas inspiradas nas experiências do dia a dia e na relação entre pais e filhos fazem do Nessa Festa tem Bagunça um espetáculo animado e ao mesmo tempo tocante, capaz de conquistar tanto as crianças como os adultos. Com a banda formada por guitarra, baixo, bateria e vozes é um show que vai do rock n’ roll ao baião, feito para se emocionar, dançar e cantar junto.

Nessa Festa tem Bagunça – Grupo Aquarela (RS) no Sesc Canoas / 16/02 (Domingo)/ 16h/ Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340 – Centro – Canoas)/ Duração do espetáculo: 60 min/ Indicação etária: Livre/ Ingressos: no site www.sesc-rs.com.br/ingressos

Valores

R$ 15 para pessoas que possuem o Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços e Empresários

R$ 15 para crianças de 04 a 12 anos, classe artística, estudantes, professores, pessoas acima de 60 anos, doadores de sangue e pessoas com deficiência (benefício concedido mediante comprovação)

R$ 30 para o público em geral

