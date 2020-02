Acontece GBOEX promove a edição 2020 do seu Encontro Comercial

11 de fevereiro de 2020

De 10 a 14 de fevereiro, em Porto Alegre, onde está localizada a sua matriz, o GBOEX – Previdência e Seguro de Pessoas promove o seu tradicional Encontro Comercial, a edição deste ano apresenta o tema “Conexões fortes. Mais qualidade”. O evento é destinado aos gestores das suas unidades e conta com as presenças dos gerentes, supervisores e consultores comerciais de todo o Brasil.

Analisar os resultados da área comercial, reforçar o entendimento dos principais processos e seus indicadores, fortalecer o relacionamento entre os colaboradores e ampliar a visão de negócio, mercado e inovação, estão entre os objetivos do evento. O momento também será uma oportunidade para discutir a gestão para resultados, o papel dos colaboradores como facilitadores, o direcionamento e a priorização das ações comerciais para aperfeiçoamento do modelo comercial.

O superintendente comercial do GBOEX, Leonardo Neustadt, busca fazer com que o encontro seja marcado pelas interações e conexões entre os participantes. “É nesse ambiente de troca de experiências e de sinergia que daremos continuidade ao grande projeto que temos em andamento”, explica.

De acordo com Neustadt, “a verdadeira conquista dos objetivos é fruto de muita dedicação, planejamento, perseverança e estudo, mas existem dois ingredientes adicionais, que fazem toda a diferença: o primeiro é acreditar verdadeiramente no que se deseja e o segundo é o entendimento de que não se faz nada sozinho”. Ele conclui que a integração com outras pessoas permite o desenvolvimento máximo das potencialidades.

GBOEX – Em 2020, o GBOEX completará 107 anos de atuação, consolidando-se entre as maiores empresa no ranking das Entidades Abertas de Previdência Complementar sem fins lucrativos. A empresa é especialista em previdência de risco, com planos de caráter previdenciário, combinados com seguros de pessoas e serviços de assistências, por meio de parcerias estratégicas.

