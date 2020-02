Acontece Italiana Bialetti inova clássico do design e lança item de colecionador

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

Cafeteira Moka Espress Centenary comemora 100 anos da marca, que é um ícone do café e do design. Moka Espress Rose Gold é outro destaque. Lançamentos serão apresentados na 40ª Home &Gift, de 14 a 17 de Fevereiro, em SP Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Moka Espress, carinhosamente batizada de ‘Cafeteira Italiana’, é uma invenção da Bialetti e também o seu item mais emblemático. Com mais de 80 anos de história, a Moka continua um objeto de desejo dos ‘Cofee Lovers’, tendo superado 300 milhões de peças vendidas em todo o mundo. A Moka Express faz parte até do acervo do MoMa – Museu de Arte de Nova Iorque, dada sua importância para a história do design industrial. Para celebrar os 100 anos da marca, completados em 2019, a Bialetti criou a Moka Espress Centenary.

A instigante cor vermelha, em pintura metálica, confere personalidade e imponência à nova versão da cafeteira italiana. A autêntica assinatura da Bialetti é estampada no corpo da peça, assim como a data comemorativa. Dessa forma, além de utilitária, é um item de colecionador São duas opções de tamanhos, para 03 ou 06 xícaras.

Moka Express Rose Gold

Outra novidade alinha a Moka Express às tendências da moda e do décor. O Rose Gold, cor em alta nas últimas temporadas, faz parte da cartela de cores da Bialetti em 2020. “Procuramos estar alinhados com as tendências, mas, sobretudo, atender aos desejos dos consumidores. Esta cor foi escolhida após pesquisas em vários países. Acreditamos que será muito bem aceita pelo público brasileiro”, explica Cristina Leporati, executiva da Bialetti Itália.

“A Moka Express Rose Gold é ao mesmo tempo elegante e contemporânea. Foi pensada para trazer refinamento ao público que procura ter a experiência do genuíno espresso italiano, mas com um charme extra”, concluí Cristina. A pintura metálica proporciona um jogo de luz diferente a cada ângulo de observação. Disponível em dois tamanhos, para 03 ou 06 xícaras.

Cafeteira Brikka

Para quem prefere cafés mais cremosos e com aroma mais intenso, a Bialetti apresenta a Cafeteira Brikka. Seu sistema de funcionamento é o mesmo da Moka Express. Ela é equipada com uma nova válvula, que libera a saída do café apenas quando a pressão da água atinge o seu nível ideal, sem alterar o seu sabor ou queimá–lo.

40ª Home&Gift



A Bialetti é representada no Brasil, com exclusividade, pela Imeltron, uma das principais importadoras de Utilidades Domésticas do país. São 16 marcas da Europa, EUA e Canadá, dentre as mais importantes no segmento de kitchenware e decoração. Os lançamentos serão apresentados na 40ª Home&Gift, uma das maiores feiras de UD e Decoração da América Latina, que acontece de 14 a 17 de Fevereiro, no SP Expo, em São Paulo. Na sequência, estarão disponíveis na loja oficial da Bialetti no Brasil.

