Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

O encontro, liderado pelo chairman da organização, Luiz Fernando Furlan, e pelo Head de unidades Fabio Fernandes, será realizado no II Campanário Villaggio Resort Jurerê Internacional, em Santa Catarina. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Presidentes das unidades nacionais e internacionais do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais estarão reunidos durante o 9º COMLIDE, entre os dias 12 e 15 deste mês, em Santa Catarina, para debater as estratégias para 2020 e os planos de ação e de expansão do LIDE no País e no exterior.

O encontro, liderado pelo chairman da organização, Luiz Fernando Furlan, e pelo Head de unidades Fabio Fernandes, será realizado no II Campanário Villaggio Resort Jurerê Internacional, em Santa Catarina. O presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez, também confirmou presença.

