Política Comissão da Câmara dos Deputados convocará o ministro das Relações Exteriores para explicar a visita de Lula a Cristina Kirchner

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Parlamentares acusam o presidente de desrespeitar "práticas diplomáticas"; mandatário esteve com a ex-líder argentina no início do mês Foto: Ricardo Stuckert/PR Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (9), um requerimento para a convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para prestar esclarecimentos acerca da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Cristina Kirchner.

Lula esteve com a ex-líder da Argentina no início do mês. Ela está em prisão domiciliar por envolvimento em um esquema de corrupção com obras públicas durante seus governos. A visita do presidente brasileiro precisou ser autorizada pela Justiça argentina.

De acordo com o texto, os autores do requerimento, deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS), Adriana Ventura (Novo-SP), Gilson Marques (Novo-SC) e Luiz Lima (Novo-RJ), argumentam que “a visita não integrou a agenda diplomática oficial do Brasil e tampouco foi acompanhada de encontro bilateral com o atual presidente argentino, Javier Milei”.

“Ao priorizar o contato com uma figura condenada por corrupção e ignorar deliberadamente o governo em exercício da Argentina, o presidente da República optou por um gesto ideológico e revachista, que configura não apenas uma ingerência indevida em assuntos internos de outro país soberano, mas também um desrespeito ao sistema judiciário argentino e às boas práticas diplomáticas”, dizem.

Na ocasião, Lula estava no país vizinho para participar da Cúpula do Mercosul. Logo após o encontro, que durou cerca de 50 minutos, o presidente brasileiro pediu que Kirchner continue na “luta por justiça”.

“Tenho por Cristina uma amizade de muitos anos que vai muito além da relação institucional. Um carinho e afeto de amigos, companheiros de campo político e de ideais de justiça social e combate às desigualdades”, comentou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/comissao-da-camara-dos-deputados-convocara-o-ministro-das-relacoes-exteriores-para-explicar-a-visita-de-lula-a-cristina-kirchner/

Comissão da Câmara dos Deputados convocará o ministro das Relações Exteriores para explicar a visita de Lula a Cristina Kirchner

2025-07-09