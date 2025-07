Política Após nota de embaixada dos Estados Unidos pró-Bolsonaro, Itamaraty chama representante a prestar esclarecimentos

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2025

Jair Bolsonaro é réu no STF (Supremo Tribunal Federal) acusado de liderar uma organização criminosa para tramar um suposto golpe de Estado no País Foto: Ton Molina/STF . (Foto: Ton Molina/STF) Foto: Ton Molina/STF

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) anunciou, nesta quarta-feira (9), que irá convocar o encarregado de Negócios da embaixada dos Estados Unidos (EUA), Gabriel Escobar, a prestar esclarecimentos sobre a nota publicada pela representação diplomática norte-americana a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A embaixada reproduziu, em nota oficial, a defesa do presidente Donald Trump sobre o tema. Jair Bolsonaro é réu no STF (Supremo Tribunal Federal) acusado de liderar uma organização criminosa para tramar um suposto golpe de Estado no País.

Ele também foi considerado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por abuso de poder político durante uma reunião com diplomatas no Palácio da Alvorada, enquanto ainda era presidente. A nota americana diz que Bolsonaro é vítima de “perseguição política”.

Leia na íntegra:

“Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação. Não comentamos sobre as próximas ações do Departamento de Estado em relação a casos específicos”.

