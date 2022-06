Rio Grande do Sul Canoas tem 159 vagas de emprego abertas com salários de até 3 mil reais

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2022

O Banco de Oportunidades da Prefeitura de Canoas, na região Metropolitana, está com 159 vagas disponíveis. Os interessados podem cadastrar seus currículos no site da prefeitura. Ao todo, 1.057 empresas são parceiras. Com salário de R$ 3 mil, há vagas para técnico em mecânico, técnico em manutenção e manutenção geral industrial. Entre R$ 2,1 mil e R$ 2 mil também há vagas para técnico contábil e operador de usinagem.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Kamila Kaiser Azevedo, as oportunidades são destinadas para candidatos de todos os níveis de escolaridade. “A prefeitura, em parceria com as empresas do município, tem um grande banco de oportunidades. Queremos que nossa gente tenha acesso ao emprego. Somente assim vamos melhorar a qualidade de vida da população canoense”, destacou.

A prefeitura lembra que é de extrema importância manter os dados cadastrais atualizados no banco de oportunidades, a fim de aprimorar e desenvolver esta ferramenta de gestão, principalmente na empregabilidade. Quanto mais completo e atualizado o currículo, mais chances o cidadão terá.

Feirão de Emprego

Nesta quarta-feira (15), também será realizada mais uma edição do Feirão de Emprego. O evento acontecerá na Subprefeitura Noroeste (Rua Candelária , 441 – Mathias Velho). De janeiro a junho, o Feirão totalizou aproximadamente 3.000 atendimentos.

