Porto Alegre Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre faz ação para sensibilizar sobre doação de sangue

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Por ser um hospital porta aberta 24 horas e referência para atendimento de traumas, o HPS necessita de sangue no estoque. Foto: Reprodução Por ser um hospital porta aberta 24 horas e referência para atendimento de traumas, o HPS necessita de sangue no estoque. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Nesta terça-feira (14), Dia Mundial da Doação de Sangue, servidores do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre realizarão atividade no saguão do hospital ao longo do dia para sensibilizar o público sobre a importância do ato de doar. A iniciativa pretende aumentar os estoques de sangue do HPS.

Atualmente, o estoque do banco de sangue do HPS é considerado criticamente baixo. A enfermeira Jusiane Colvara Soares explica que o estoque atual do tipo O positivo, o mais utilizado, tem se mantido com cerca de sete a nove bolsas, quando a necessidade é de 35 bolsas.

O sangue doado é essencial para os atendimentos de urgência como traumas por acidentes automobilistícos, ferimento por arma de fogo e por arma branca, além de correção de anemias pós- trauma. “O atendimento de um paciente de protocolo vermelho, que é aquele paciente que chega em estado gravíssimo, pode necessitar de até oito bolsas de sangue de imediato”, enfatiza a enfermeira.

Por ser um hospital porta aberta 24 horas e referência para atendimento de traumas, o HPS necessita de sangue no estoque. “A ciência não conseguiu elaborar nada que substitua o sangue, por isso é essencial que doações sejam feitas de forma periódica e sustentada”, enfatiza a enfermeira Jusiane Soares, que é coordenadora dos setores de apoio diagnóstico terapêutico do hospital.

Para doar sangue ao HPS, a pessoa deve se dirigir ao Hemocentro de Porto Alegre (av. Bento Gonçalves, 3722), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, informando que a doação é para o Hospital de Pronto Socorro.

Os requisitos mínimos para doação:

– Ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem ter autorização do responsável. E a idade limite de 69 vale para quem já doou pelo menos uma vez na vida;

– Estar em boas condições de saúde;

– Não estar em jejum;

– Peso mínimo 50 kg;

– Portar e apresentar documento de identidade oficial com foto;

Observações:

– Pessoas com tatuagem, maquiagem definitiva e micropigmentação (sobrancelhas, lábios, etc) devem aguardar 12 meses a contar da data do procedimento;

– Pessoas que receberam dose da vacina contra gripe devem devem aguardar 48 horas para a doação. Após a vacina contra Covid-19, o intervalo mínimo deve ser de oito dias;

– Pessoas que tiveram Covid-19 devem aguardar 30 dias após o início dos sintomas ou da coleta do teste positivo, caso assintomáticas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre