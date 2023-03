Rio Grande do Sul Canoas tem 644 vagas de emprego disponíveis nesta semana

Por Redação O Sul | 19 de março de 2023

Do total de oportunidades, 500 são para técnicos agrícolas e 103 para operadores de telemarketing Foto: Agência Brasil Do total de oportunidades, 500 são para técnicos agrícolas e 103 para operadores de telemarketing. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O Banco de Oportunidades da prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, tem 644 vagas de emprego disponíveis para diversos segmentos profissionais nesta semana.

Do total de oportunidades, 500 são para técnicos agrícolas e 103 para operadores de telemarketing. Para concorrer às vagas, os interessados devem fazer ou atualizar o cadastro no site do Banco de Oportunidades.

Ao preencher o formulário, os candidatos devem responder ao máximo de itens solicitados e, principalmente, assinalar as vagas as quais desejam concorrer, de acordo com sua experiência ou conhecimento profissional.

