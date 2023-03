Esporte Melhores ciclistas do Rio Grande do Sul disputam prova no Vale do Rio Caí

Por Marcelo Warth | 19 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Atletas percorrerão um trajeto de 80 quilômetros em São Sebastião do Caí Foto: Freepik Atletas percorrerão um trajeto de 80 quilômetros em São Sebastião do Caí. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Liga Gaúcha de Ciclismo realizará no próximo 26), em São Sebastião do Caí, no Vale do Rio Caí, a primeira prova do Campeonato Estadual de Meio-Fundo (estrada), que reunirá os melhores ciclistas do Estado.

Os competidores da categoria principal percorrerão um trajeto de 80 quilômetros. A largada ocorrerá às 8h.

Durante o evento, a Liga Gaúcha de Ciclismo homenageará o 27° BPM (Batalhão de Polícia Militar) em agradecimento ao apoio concedido ao esporte.

Os ciclistas interessados em participar da prova podem obter mais informações pelo telefone (51) 98033-7588.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/melhores-ciclistas-do-rio-grande/

Melhores ciclistas do Rio Grande do Sul disputam prova no Vale do Rio Caí