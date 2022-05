Música Cantor Conrado está internado em estado grave após acidente com ônibus em rodovia no interior de SP

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cantor estava no ônibus que capotou e resultou na morte do parceiro e de outros cinco integrantes da equipe da dupla. Foto: Reprodução Cantor estava no ônibus que capotou e resultou na morte do parceiro e de outros cinco integrantes da equipe da dupla. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O cantor João Vitor Moreira Sales, conhecido como Conrado, que fazia dupla com Aleksandro que morreu no grave acidente com o ônibus deles, está internado em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional de Registro, no interior de São Paulo.

O veículo da dupla sertaneja tombou na manhã de sábado (7) na rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu. Outros cinco integrantes da equipe também morreram.

Segundo o último boletim médico, Conrado foi a primeira vítima a ser socorrida do ônibus. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Registro, aparentemente, com ferimentos leves. Ao dar entrada no hospital, foi avaliada a necessidade de uma cirurgia geral.

Conrado encontra-se internado na UTI, em estado grave, mas estável, sendo necessário aguardar a evolução do quadro nas próximas horas. Além dele, o músico Júlio César Bugoli Lopes também permanece internado.

De acordo com o boletim, Júlio passou por neurocirurgia durante a tarde de sábado (7) e no início da noite foi operado pela equipe de ortopedia. O estado dele é grave.

Grave acidente

O grave acidente com o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro, na manhã de sábado (7), na rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. Entre os seis mortos, está o cantor Aleksandro Correa.

O acidente aconteceu por volta das 10h30, no km 402,2 da pista, no sentido São Paulo (SP). De acordo com a Arteris, concessionária que administra o trecho, houve registro de 4km de congestionamento na pista sentido Curitiba e 2km no sentido São Paulo.

O empresário da dupla, José Carlos Cassucce, afirmou que o veículo da banda saiu de Tijucas do Sul (PR), onde a dupla fez um show na sexta-feira (6), e seguia com destino para São Pedro (SP), onde havia um show agendado para sábado, mas o evento, mas a atração foi substituída pela casa de shows.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Música