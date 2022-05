Rio Grande do Sul Uso de máscara no transporte público de Caxias do Sul deixa de ser obrigatório

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2022

A prefeitura do município revogou a medida, ficando agora na decisão de cada pessoa utilizar ou não a máscara. Foto: Reprodução A prefeitura do município revogou a medida, ficando agora na decisão de cada pessoa utilizar ou não a máscara. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A prefeitura de Caxias do Sul revogou na setxa-feira (6) o decreto 21.166/22, e dispositivos dos decretos 21.569/21 e 21.918/22, que ainda mantinham algumas obrigatoriedades de uso de máscara no município. Com a revogação, a cidade da Serra passa a seguir o decreto estadual, publicado em 28 de abril, que recomenda o uso de máscara em locais fechados, mas não obriga. Assim, em Caxias, torna-se facultativo também o uso de máscaras no transporte público, em estabelecimentos da área da saúde e para pessoas que trabalham com alimentos.

O uso de máscaras segue recomendado com apoio do Comitê Científico Estadual em casos específicos, como dentro de hospitais, serviços de saúde e farmácias e no transporte público.

Também é recomendado o uso:

Para pessoas em contato com grupos vulneráveis para a Covid-19;

Em situações de alto risco, como locais com grande número de pessoas sem esquema vacinal completo, contato com pessoas fora do convívio ou com comportamento de risco;

Quando estiver com sintomas respiratórios;

Se fizer parte do grupo de risco para a Covid-19 (não vacinadas contra o coronavírus, com doenças autoimunes ou que tomam medicações imunossupressoras, doença neurológica, doença cardiovascular, síndrome de down, diabete mellitus, doença renal crônica, doença crônica descompensada, ou quem está em tratamento oncológico).

