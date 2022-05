Rio Grande do Sul Acidentes na estrada matam dois homens no fim de semana no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2022

Jovem de 22 anos morreu em acidente na RS-122, em Ipê. Foto: Reprodução Jovem de 22 anos morreu em acidente na RS-122, em Ipê. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um jovem de 22 anos morreu em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (8), em Ipê, na Serra. A ocorrência foi registrada por volta de 3h, no Km 136 da RS-122. A vítima era condutora de um veículo Celta, com placas de Ipê.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o carro saiu da pista, caiu em vala e tombou às margens da via. O motorista, natural de Bagé, morreu no local. A Polícia Civil de Vacaria, que também atendeu a ocorrência, informou que no carro também estavam dois passageiros, que não se feriram.

A identificação da vítima ainda não foi informada oficialmente.

Colisão mata homem de 57 anos na região das Missões

Na noite deste sábado (7), na BR-285, ocorreu uma colisão frontal que causou a morte de uma pessoa e lesões em outras duas.

Por volta da 22h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender um acidente no km 569 da rodovia. No local, constatou-se uma colisão frontal envolvendo uma carreta emplacada em São Borja, e um Fusca de São Luiz Gonzaga.

Em decorrência do acidente, os dois ocupantes do caminhão ficaram machucados – o condutor de 29 anos ficou ferido gravemente, e o passageiro com 58 anos teve lesões leves –, sendo socorridos e levados para o hospital de São Luiz Gonzaga. O motorista do Fusca, com 57 anos, morreu no local do acidente.

A carreta, que estava carregada com carga de ferro, tombou. O trânsito ficou bloqueado por duas horas. A carreta permanece tombada no acostamento da rodovia aguardando remoção, segundo a PRF.

