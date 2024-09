Brasil Cantor Gusttavo Lima confirma lançamento de músicas após pedido de prisão revogado

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com o pedido de prisão revogado na terça-feira, o músico manteve sua agenda de shows e de estreia de hits Foto: Reprodução/Instagram . (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O cantor Gusttavo Lima, 35, divulgou em suas redes sociais nesta quarta-feira (25) o lançamento de cinco novas faixas de seu projeto de regravações e inéditas, o “Embaixador Acústico”.

Com o pedido de prisão revogado na terça-feira, o músico manteve sua agenda de shows e de estreia de hits. As canções foram gravadas durante sua viagem de aniversário para a Grécia, no início de setembro.

As novas músicas do projeto são: “Frases Tão Doídas”, “Cor de Ouro”, “Às vezes sim, Às vezes não” e “Chora, Chora”, e serão divulgadas.

O “Embaixador Acústico” reunirá um total de 80 músicas entre regravações e inéditas. “Estamos realizando um projeto bastante diferenciado, com músicas para todos os gostos. A ideia é manter uma sequência de lançamentos”, disse o cantor em comunicado à imprensa no início dos lançamentos.

Entre os hits já lançados estão a regravação de “A Noite (La Notte)” — que soma 22,5 milhões de plays na plataforma do Spotify — “Quando a Chuva Passar”, “Nossa Preferida Sertaneja”, entre outros.

O desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, revogou a prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima nesta terça-feira (24). Ele também suspendeu a apreensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo, bem como de eventual porte de arma de fogo do artista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/cantor-gusttavo-lima-confirma-lancamento-de-musicas-apos-pedido-de-prisao-revogado/

Cantor Gusttavo Lima confirma lançamento de músicas após pedido de prisão revogado

2024-09-25