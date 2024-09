Porto Alegre Posto de atendimento do Dmae no Mercado Público de Porto Alegre estará fechado nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A unidade, que funciona no segundo andar do prédio, terá atividades retomadas na segunda-feira Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Posto de Atendimento do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) no Mercado Público estará fechado nesta sexta-feira (27), em razão de uma adequação estrutural. A unidade, que funciona no 2º andar do prédio, terá atividades retomadas na segunda-feira (30).

A alternativa aos consumidores que residem próximos ao Centro Histórico é o Posto de Atendimento do Tudo Fácil, localizado no terceiro andar do Pop Center, na avenida Júlio de Castilhos, 235. A unidade estará aberta das 7h às 19h.

Outros postos de atendimento:

Zona Norte

Shopping Bourbon Wallig (avenida Assis Brasil, 2611). De segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Sábados, das 10h às 14h.

Zona Sul

Tudo Fácil (avenida Wenceslau Escobar, 2666). De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Zona Leste

Posto de Atendimento Partenon (avenida Professor Cristiano Fischer 2402). De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Outras informações do Dmae:

Telefone 156 opção 2

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/posto-de-atendimento-do-dmae-no-mercado-publico-estara-fechado-nesta-sexta-feira-em-porto-alegre/

Posto de atendimento do Dmae no Mercado Público de Porto Alegre estará fechado nesta sexta-feira

2024-09-25