Por Redação O Sul | 22 de julho de 2022

Espetáculo tem ingressos já esgotados, mas pode ser assistido gratuitamente pela internet. (Foto: Bob Hakins/Divulgação)

Os improvisos históricos dos grandes mestres do jazz estão no programa da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) para este sábado (23), às 17h. Além do repertório repleto de clássicos do gênero, o concerto inédito tem regência do maestro Evandro Matté (diretor artístico da instituição) e a presença da cantora norte-americana Tia Carroll.

Com ingressos já esgotados, a boa notícia é que o espetáculo pode ser acompanhado – ao vivo ou posteriormente, ambos de forma gratuita – no site de videos youtube.com.

A seleção feita para o programa busca aliar o jazz, por meio de músicas consagradas da cultura americana no século 20 e de referências contemporâneas do gênero:

‘‘Nossa ideia é apresentar um show que sintetize o jazz a partir de diferentes estilos, com antigas e novas gerações. Para isso, contamos com Tia Carroll, que é a estrela da tarde, e diversos solistas que perpetuam a tradição do jazz na capital gaúcha’’.

O repertório de 15 músicas abrange clássicos como ‘‘In The Mood’’, de Joe Garland, adaptado em 1939 por Glenn Miller em 1939, e ‘‘Blue Rondo a la Turk’’, de Dave Brubeck, inspirado em “Rondo Alla Turca”, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Estrela da tarde

Nascida em meio à tradição jazzística da Costa-Oeste dos Estados Unidos, Tia Carroll está em turnê pelo Brasil e se une à Ospa especialmente para a ocasião. Considerada uma diva também nos gêneros soul e blues, a artista de 64 anos recebeu cinco estrelas da revista “Mojo Magazine” por seu mais recente álbum, “You Gotta Have It” (2021).

‘‘Nunca cantei antes com uma orquestra, então estou muito feliz!”, declarou a cantora, que já dividiu o palco com ícones como Ray Charles, B.B King e Syl Johnson. “E também um pouco nervosa, mas já estão fazendo com que me sinta em casa. Não sei o que esperar, mas sei que será maravilhoso’’.

Ao lado de Luciano Leães, ela vai interpretar ‘‘At Last’’, de Mack Gordon e Harry Warren, ‘‘Ain’t Nobody Worryin’’’, de Anthony Hamilton, e a balada soul ‘‘Stand by Me’’, assinada por Ben E. King, Jerry Leiber e Mike Stoller.

Outros solistas

Diversos nomes regionais e nacionais também estarão entre os solistas. Além de Luciano Leães e de João Maldonado, vencedores do Prêmio Açorianos e com sólida carreira musical, estão confirmados o saxofonista Ronaldo Pereira, a dupla Bethy Krieger e Luizinho Santos, além de Mari Kerber e Ale Ravanello.

Eles mostrarão ao público composições próprias, a exemplo de ‘‘Right Across the Street’’, de Mari Kerber & Ale Ravanello, bem como ‘‘Song For J.B.’’, de Luciano Leães – obra adaptada para orquestra em 2018 e lançada em minitour pelo Sul dos Estados Unidos.

‘‘É muito importante termos um olhar ao passado para entendermos a história da música, além de prestar homenagem aos grandes ídolos do jazz’’, pontua Leães. ‘‘Mas é ainda mais grandioso dar espaço para a produção feita hoje em dia por músicos locais. Dessa forma se fecha o ciclo.’’

Ronaldo Pereira, que apresenta sua peça ‘‘Flower of Life’’, ressalta a importância da mistura da música de concerto com outros gêneros: ‘‘o ‘Clássicos do Jazz’ não somente é um presente para os artistas locais que fazem parte do programa, mas também para o público e para a história da cultura na região, pois, mais uma vez, ressalta a quebra da barreira cultural que erroneamente separa – ou separava – a música de concerto da música popular”.

(Marcello Campos)

