Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Problemas maiores estão com passageiros da TAP, que não está dando conta de atender a demanda. (Foto: Reprodução)

Os brasileiros que programaram viagens de férias ou de negócios para a Europa, em especial para Portugal, por meio da TAP, devem se preparar para um martírio. Desde o último fim de semana, uma onda de greves e de falta de pessoal e de aviões tem provocado um caos nos aeroportos, com vários cancelamentos de voos.

Na capital portuguesa, a situação é pior, com a TAP liderando a suspensão de decolagens, perdendo malas e tratando com desrespeito os viajantes. O descaso é enorme, com funcionários irritadiços e a empresa não cumprindo obrigações básicas, como dar informações corretas aos passageiros e arcar com despesas de alimentação, transporte e hospedagem.

A brasileira Adriana Machado está, desde a última sexta-feira (1º), tentando voltar de Lisboa para Recife (PE). “Meu voo foi cancelado, marcaram um outro para o dia seguinte, e cancelaram de novo. Me jogaram para um voo de 8 de julho, mas eu não posso ficar em Lisboa até esse dia”, contou. Segundo ela, a TAP não dá nenhuma satisfação para os transtornos, diz apenas que não há vagas nos voos. Nos dias a mais que ela ficou em Lisboa a companhia aérea não arcou com nenhuma despesa. “Não deu nenhum voucher, nenhuma alimentação, nem hotel, absolutamente nada”, afirmou.

A situação só não foi pior porque Adriana recorreu a parentes que moram em Portugal. “Perdi vários compromissos que tinha em Recife. O prejuízo foi enorme”, frisou ela, que promete entrar com processo contra a TAP. “O desrespeito foi total. Deixaram a gente sem as malas. Até agora estou sem as minhas, e não sei onde elas estão”, destacou.

O atendente da TAP com o qual ela conseguiu falar depois de inúmeras tentativas lhe garantiu que as malas seguirão com ela no voo que a levará para o Recife. “Todos os meus amigos que tiveram os voos cancelados, mas conseguiram embarcar para o Brasil, não receberam as malas. Nós éramos 20 pessoas no mesmo voo”, ressaltou a brasileira, que não esperava por um final de férias “tão terrível”.

Revolta e desculpas

Diante do caos, a presidente executiva (CEO) da TAP, Christine Ourmières-Widener, reconheceu, em comunicado oficial, que os transtornos para os viajantes vão continuar por um bom período.

“Neste momento, reconhecemos que não estamos oferecendo o serviço de excelência que planejamos e que queremos que experiencie conosco, face à crise que o transporte aéreo atravessa e que, de acordo com as previsões mais recentes, não deverá melhorar nas próximas semanas, fruto do aumento regular das viagens de lazer e de negócios”, escreveu. Ela pediu as “mais sinceras desculpas”. Desde o dia 1º, a TAP cancelou mais de 120 voos.

No que depender da francesa Valérie Lenager, pedidos de desculpas não serão suficientes. Ela disse que vai processar a TAP por ter impedido que ela, o marido, Laurent, e o filho, Nicolas, fossem curtir as férias no Marrocos. Os três embarcaram em Lyon, na França, com escala em Lisboa. Na hora do embarque, na cidade francesa, funcionários da TAP disseram que o filho poderia viajar apenas com o cartão de identidade. Mas, quando fizeram escala na capital portuguesa, foi exigido o passaporte do menino, que não estava com ele. Vão ter que retornar a Lyon levando na bagagem só frustração. “Enfim, perdemos mais de 4 mil euros (cerca de R$ 23 mil). Vou processar a empresa. É um absurdo”, afirmou.

A paulista Aline Vieira foi surpreendida com um e-mail da TAP informando que o voo dela previsto para a última segunda (4) havia sido cancelado e remarcado para essa quarta (6). “Não me deram opção nenhuma, não tenho onde ficar, não me deram acomodação. E tudo está muito caro. Uma noite num hotel não sai por menos de 200 euros (R$ 1.100)”, disse. Por ser do ramo da aviação, ela destacou que sabe que há outros voos para o Brasil. “Que eles me reacomodem”, ressaltou, desolada, na fila de atendimento da companhia aérea, depois de várias tentativas de contato por telefone.

Aline viajou de férias para Lisboa. “A gente viaja com o dinheiro para este período, com alimentação e estadia. Agora, é complicado, não consigo arcar com dois dias a mais”, assinalou. Na opinião dela, a TAP poderia fazer mais por seus passageiros, mas fica numa situação cômoda de cancelar voos e deixar que as pessoas se virem. “Existem muitas opções. Como sou da área e sei como tudo funciona, conheço meus direitos.”

