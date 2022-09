Rio Grande do Sul Capacitação on-line para jovens receberá inscrições no Acampamento Farroupilha em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Capacitação dispõe de 2 mil vagas para estudantes de 17 a 22 anos que já concluíram ou estejam cursando o último ano do Ensino Médio em escolas públicas.

O Proa, programa de capacitação on-line gratuita para jovens com encaminhamento para o emprego, receberá inscrições no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, de 17 a 20 de setembro. Os interessados devem se dirigir ao Piquete do DTG Sentinelas da Tradição (Lote 53, setor B).

A capacitação dispõe de 2 mil vagas para estudantes de 17 a 22 anos que já concluíram ou estejam cursando o último ano do Ensino Médio em escolas públicas. As inscrições também podem ser feitas no site www.proa.org.br. As aulas começam em 16 de janeiro. São 100% on-line e, uma vez por semana, os alunos têm acompanhamento de tutores em aulas remotas ao vivo.

Formação gratuita

Ao longo de três meses, os estudantes aprovados no Proa cursam uma formação básica gratuita, que inclui aulas de Autoconhecimento, Planejamento de Carreira, Projeto Profissional, Raciocínio Lógico e Comunicação. Após essa primeira etapa, eles podem optar por seis trilhas com capacitações mais específicas nas áreas de Análise de Dados, Varejo, Administração, Logística, Promoção de Marcas e UX Design.

O Instituto Proa foi fundado em 2007 por um grupo de empresários que compartilham o sonho de impulsionar jovens com poucas oportunidades a serem protagonistas de suas carreiras. Nasceu em São Paulo e já está presente no Rio de Janeiro, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O Proa oferece formações gratuitas para maximizar a chance desse público construir um futuro melhor em todo o país e tem o desejo de concretizar o seu objetivo de capacitar mais de 300 mil jovens nos próximos anos.

Parceria

A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Ster), por meio da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), e conta com o apoio da Secretaria da Educação (Seduc), do Instituto Cyrela e da Fundação Casas Bahia.

