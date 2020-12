Últimas Capão da Canoa cancela eventos para a temporada de Verão 2021

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A segurança de Capão da Canoa é também um tema importante para o município. (Foto: Divulgação)

Para os veranistas amantes de Capão da Canoa, a notícia não é muito boa. Devido a pandemia do novo coronavírus, diversas medidas de proteção tiveram que ser adotadas para conter o avanço da doença. Pensando na segurança dos moradores e turistas, a prefeitura de Capão da Canoa não vai realizar os eventos de final e início de ano na cidade, como Natal, a Virada de Ano, os shows que ocorrem durante o verão e, até mesmo o carnaval, que já está suspenso.

“Nós também não vamos ter aqueles shows no final de semana, as parcerias que a gente tem de beira de praia, também vão ter que ser efetivadas conforme os protocolos do Estado. Tudo isso a gente ainda está vendo”, afirmou o Secretário Municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Capão da Canoa, Everson Michel.

Até o momento, o Governo do Estado ainda não se pronunciou em relação ao protocolos a serem definidos para a temporada de verão 2021. “A gente ainda está bastante apreensivo e muito preocupado com o rumo das coisas. A gente sabe que o turismo de verão no estado é o litoral norte. Então, não tem como o estado simplesmente deixar o litoral de lado, o estado vai ter que dar uma resposta positiva para as prefeituras do litoral norte, especialmente em relação ao turismo, de que forma o estado vai apoiar os municípios”, destaca Michel.

Além disso, o secretário de Turismo ressaltou que não tem como impedir o deslocamento das pessoas para a praia, já que muitas delas possuem residência no local. Para conter o avanço da doença, a alternativa vai ser criar mecanismos para que as aglomerações diminuam. Desde junho, a cidade passou a contar com um centro especializado só para Covid-19. A unidade de isolamento funciona 24h e conta com 42 leitos.

“A gente sabe também que no momento da temporada tudo vai superlotar, as pessoas vão utilizar o mesmo serviço de saúde. Há uma preocupação muito grande, a gente vai buscar apoio junto aos quiosques que estão na beira da praia, no sentido de conscientizar, vamos lançar campanhas massivas de conscientização em massa. Vamos colocar em prática os decretos, mas ainda assim a gente vai precisar do apoio da Brigada Militar e órgãos fiscalizadores do estado com relação a saúde”. Segundo o secretário de Turismo, a intenção não é fechar nenhum estabelecimento, mas manter a economia funcionando, seguindo todos os protocolos de saúde.

A segurança de Capão da Canoa também um tema importante para o município. Segundo Michel, a cidade é a mais segura do litoral norte. Neste ano, os índices de criminalidade reduziram de forma significativa, não tendo sido registrado nenhum caso de roubo a veículos em 2020, assim como assalto a pedestres, que teve uma diminuição drástica. “Capão da Canoa hoje é uma cidade cercada eletronicamente com monitoramento 24 horas com câmeras, junto da Polícia Civil, Brigada Militar e prefeitura, tanto é que a base de dados da Brigada Militar hoje é dentro do prédio da prefeitura, isso nos dá um pouco de conforto também, onde a gente pode acompanhar melhor. Em relação a segurança, Capão da Canoa é a melhor opção no litoral norte”.

Turismo o ano inteiro

Os próximos quatro anos vão ser de muito trabalho para a Secretaria de Turismo de Capão da Canoa. O projeto da prefeitura é criar alternativas turísticas durante o ano inteiro. O objetivo para 2021 é desenvolver uma Rota Rural, para que os turistas tenham mais opções, além da praia e da lagoa.

“Nós temos uma área rural muito grande com propriedades rurais que já foram catalogadas e estão sendo inseridas no Ministério do Turismo para serem também destinos turísticos de Capão da Canoa e da região. Também, estamos resgatando todo o conceito histórico da estrada da Laguna, hoje ela é a única do estado que permaneceu, que é a estrada dos tropeiros quando migraram ao Rio Grande do Sul. Essa é a única estrada que ainda permanece e nós vamos explorar ela turisticamente, claro de uma forma ordenada, organizada e bem elaborada”, afirma Michel.

A ideia é que a Rota Rural seja um passeio de um dia e meio, onde os turistas visitem as propriedades rurais da cidade litorânea, desde hotel fazenda, pesque e pague, cabanha para criação de cavalos, CTGs e outras propriedades a nível ecológico. A previsão é que ainda no mês de dezembro, cumprindo as exigências da covid-19, a Rota entre o Mar e a Lagoa, que ligará a praia e a Lagoa dos Quadros, seja inaugurada.

“Outro projeto que a gente tem é o desenvolvimento do turismo de negócios que são os turismos técnicos, na verdade. Estamos nos preparando para isso também, nós vamos ter na secretaria de turismo um departamento voltado só para a questão da tecnologia e inovação com foco no turismo de negócios para articular e contribuir nesse sentido, não vai ser só um turismo de entretenimento, e por isso nós estamos criando essas alternativas turísticas, elas vão vir complementar o turismo técnico, as pessoas que vierem para um turismo técnico, as famílias podem aproveitar o turismo”, declara o secretário.

Há também outros projetos de infraestrutura, de construção de avenidas, construção de orlas, paisagismo e revitalização de uma nova área na beira mar. “A ideia é trabalhar a regionalização do turismo, fazendo uma parceria junto com a Associação de Turismo do Litoral Norte para segmentar o turismo regional”, concluiu Michel.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Últimas