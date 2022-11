Rio Grande do Sul Capão da Canoa sediará a 1ª Feira de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo do Litoral Norte

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

Evento compõe a programação da Semana do Empreendedorismo do município. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O município de Capão da Canoa vai sediar, de 08 a 12 de novembro, a Feira de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo do Litoral Norte – Fitecc Summit, uma das maiores do segmento no estado. O evento reunirá mais de 20 palestrantes e diversos workshops e faz parte da Semana do Empreendedorismo da cidade.

A programação da feira abrangerá exposições de startups de todo o Rio Grande do Sul e a presença de universidades como UFRGS, PUCRS e Unisc, que também já se prepara para implementar projetos na área de inovação e tecnologia no município.

De acordo com o idealizador do projeto, Everson Michel, diretor de Inovação da Prefeitura de Capão da Canoa, a Fitecc Summit surgiu a partir da necessidade de gerar novas matrizes econômicas para o Litoral Norte, criando uma comunidade com capacidade colaborativa entre os ecossistemas de inovação, unindo e compartilhando conhecimentos de inovação, tecnologia e empreendedorismo. “O nosso foco é desenvolver a inovação na região e apresentar as tendências dos eixos da Construção Civil, Saúde e Educação através de uma experiência única e inigualável”, conta.

A Fitecc Summit é parte do projeto Capão, Cidade do Futuro que será lançado durante o evento. O projeto está sendo desenvolvido por meio da Secretaria de Cidadania, Trabalho e Ação Comunitária e conta com diversos parceiros. Segundo a secretária da pasta, Almeí Ceconello dos Reis, o projeto é grandioso e promissor. “Esse trabalho que estamos realizando só foi possível porque construímos parcerias sólidas e buscamos envolver pessoas e instituições especializadas, focadas no desenvolvimento de pessoas”, afirma.

Para o Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, não se trata apenas de uma feira, mas de um projeto de cidade com forte impacto em todo o estado. “Estamos caminhando a passos largos para o desenvolvimento da nossa comunidade, e o município tem muito para contribuir. Não tenho dúvidas que a Capão que queremos para o futuro já começou a ser construída”, avalia.

Juntamente com a Fitecc Summit também ocorrerá o Inovar Sinduscon, evento voltado à inovação e a exposições do ramo da Construção Civil, e a 7ª edição do Seminário de Empreendedorismo, organizado pelo Núcleo da Mulher Empresária da Associação Comercial de Capão da Canoa (ACICC).

As inscrições podem ser realizadas através deste link.

