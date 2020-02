Verão Capão DogRun promove feira de adoção de cães no dia 15. Ação acontece no espaço Rede Pampa Summer Lounge

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Objetivo da ação é amparar animais carentes ou resgatados de maus tratos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Vai Totó, promotora da Capão DogRun, realiza no sábado dia (15), a partir das 9h, orla de Capão da Canoa, a feirinha de adoções.

A ação será realizada em parceria com grupo de protetores de Capão da Canoa. Eles uniram com o objetivo de amparar animais carentes em situação de abandono e maus tratos.

A iniciativa da feirinha surgiu com o objetivo de conseguir um lar para esses animais e assim serem devidamente bem cuidados.

A ação também proporciona várias atrações como caminhada com cachorro, corrida, sorteios, corrida dos pugs, cantinho pet, bar pet e piscina para cachorro lembrando da corridinha das crianças.

O evento será realizado com apoio da prefeitura municipal de Capão da Canoa, Associação Brasileira de Zootecnistas – ABZ, Rede Pampa de Comunicação e a loja Studio Pet.

Quem quiser contribuir fazendo a inscrição é só comprar a camiseta de R$ 39,90 no site www.VaiToto.dog ou em um dos pontos de venda.

