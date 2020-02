Verão Cultura e informação: agenda do final de semana em Capão da Canoa

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

O final de semana contará com shows musicais, além também da 2ª Caminhada pelo Autismo Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Dando continuidade a agenda de verão em Capão da Canoa, o final de semana contará com shows musicais, além também da 2ª Caminhada pelo Autismo, proporcionando mais cultura e informação para os moradores e veranistas.

No Largo do Baronda contaremos com shows da banda Relax e após, Jackson Machado completa a noite de sábado em Capão da Canoa. Ainda no sábado, teremos a 2ª Caminhada pelo Autismo, às 17h30min, com saída em frente a Prefeitura Municipal até o largo do Baronda.

Os distritos também contarão com shows musicais no sábado. Em Capão Novo, terá show com a banda Mérito, The Bullfrog Blues, em Arroio Teixeira e Tilika da Luz, em Curumim.

