Verão III Torneio de Xadrez Rápido de Capão da Canoa acontece no sábado

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Evento inicia às 13h na Praça Luiz Bassani Foto: Divulgação Foto: Divulgação

No próximo sábado (08), acontece o III Torneio de Xadrez Rápido de Capão da Canoa. A disputa acontecerá durante o turno da tarde na Praça Luiz Bassani, localizada na R. Guaraci, 1040-1050. A Prefeitura de Capão da Canoa, por meio do Departamento de Esportes, órgão vinculado à Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio apoia o evento.

A Federação Gaúcha de Xadrez é responsável pelo planejamento, coordenação e arbitragem do evento, que tem como objetivo proporcionar entretenimento aos enxadristas que veraneiam no litoral gaúcho.

O Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, destaca o foco do executivo em fortalecer as mais diversas modalidades. “Somos referência em eventos esportivos, no litoral norte, por isso vamos apoiar e incentivar a prática em todos os segmentos possíveis”, reforça.

Voltar Todas de Verão

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário