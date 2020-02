Verão Beach Vôlei em Balneário Pinhal e Ciclismo em Magistério

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Fim de semana com muito esporte e lazer para agitar o Verão na praia.

1º Pinhal Beach Vôlei

Abertas as inscrições para o torneio, que será realizado sábado e domingo – 8 e 9 de fevereiro, a partir das 9h – na Arena Esportiva à beira mar de Balneário Pinhal. A competição, que tem o apoio da Federação Gaúcha de Voleibol, contará com a participação de duplas masculinas e duplas mistas.

Qualquer pessoa pode participar. Basta gostar de vôlei e ter disposição para a atividade, que promete momentos de descontração e lazer. As quatro primeiras duplas classificadas receberão troféus e medalhas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Whatsapp: 51 985018089 e 51 997069236

Passeio Ciclístico pela Preservação do Meio Ambiente

Será realizado sábado, dia 08 de fevereiro às 17 horas no Distrito do Magistério. O passeio contará com o seguinte percurso: Saída do Ponto de Encontro até a Subprefeitura, retornando até o Ponto de Encontro. Serão premiados os participantes que tiverem as bicicletas mais enfeitadas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas nas arenas esportivas do Magistério e Sede e na Secretaria de Turismo.

Realização: Departamento Municipal de Desporto / Prefeitura de Balneário Pinhal

