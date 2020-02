Verão É neste sábado a primeira etapa do Circuito Sesc de Corridas de 2020

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

A praia de Atlântida Sul recebe a primeira das 19 etapas que estarão espalhadas pelo RS neste ano Foto: Claiton-Dornelles A praia de Atlântida Sul recebe a primeira das 19 etapas que estarão espalhadas pelo RS neste ano. (Foto: Claiton-Dornelles) Foto: Claiton-Dornelles

A praia de Atlântida Sul recebe neste sábado (08/02), a primeira etapa do Circuito Sesc de Corridas 2020. A prova terá distâncias de 1km a 10km e as inscrições estão encerradas. Com largada marcada para as 16h30, em frente à Casa do Estação Verão Sesc, à beira-mar da praia de Atlântida Sul, a corrida terá retirada do kit atleta no dia e local da prova, até 30 minutos antes do início da competição. Em 2020, serão 19 etapas locais, que classificarão os atletas mais bem colocados para a final estadual no dia 06 de dezembro, em Torres. Em 2019, somando todas as cidades envolvidas, mais de 13 mil pessoas participaram do Circuito.

Para a 2ª etapa do Circuito Sesc de Corridas, que será em Caxias do Sul, dia 15 de março, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas por R$ 30,00 para as categorias Comércio e Serviços e Empresários e R$ 40,00 para o público em geral. Há opções de percursos de 1km e 2km nas categorias infantis; e 3km, 5km e 10km para as categorias adultas.

Esta primeira etapa do Circuito Sesc de Corridas integra a programação do Estação Verão Sesc 2020. Neste ano, o projeto acontece em Atlântida, Atlântida Sul, Cassino, Capão da Canoa, Cidreira, Imbé, Laranjal, São Lourenço do Sul, Torres, Tramandaí, Arambaré, Hermenegildo (Santa Vitória do Palmar), Itapuã (Viamão), Porto Alegre, Camaquã, Horizontina e Uruguaiana. Entre as atividades das Casas do Estação Verão Sesc estão o empréstimo de materiais esportivos e recreativos, gincanas de integração, slackline, aulões de ginástica e dança, quadras esportivas, quick massagem e leitura local. Um destaque são as cadeiras anfíbias, que possibilitam o banho de mar para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Além das ações sistemáticas, é realizado um calendário de eventos, como Festival de Escultura em Areia, Escola do Chimarrão, Passeio Sobre Rodas, CãoMinhada e exames do Passaporte da Saúde. O Estação Verão Sesc 2020 é realizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, com patrocínio da Unimed e parceria d’Os Fagundes, Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul e Prefeituras Municipais.

Esporte Sesc – Para promover o bem-estar físico da comunidade gaúcha, “Esporte Sesc – Praticar Faz Bem”, pilar do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, realiza torneios e competições, tais como o Circuito Verão Sesc de Esportes, Jogos Comerciários, Sesc Triathlon e o Circuito Sesc de Corridas, além das ações voltadas à qualidade de vida promovidas pelas Academias Sesc, que mantém desde 2011 certificação NBR ISO 9001:2015.

