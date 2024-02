Rio Grande do Sul Capela Complexo Cristo Protetor receberá relicário com restos mortais do Santo Scalabrini

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A capela, que será toda envidraçada, representará um espaço sagrado para os fiéis. Foto: Divulgação A capela, que será toda envidraçada, representará um espaço sagrado para os fiéis. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma notícia que promete emocionar os devotos e admiradores da fé católica: um relicário, proveniente de Piacenza, na Itália, e contendo os restos mortais (fragmentos de ossos) de Santo João Batista Scalabrini (1839 – 1905), estará em breve, em exposição na nova Capela do Complexo Cristo Protetor de Encantado. A peça, que atualmente se encontra em São Paulo, sobre os cuidados do Padre Alexandre De Nardi Biolchi, 44 anos, Superior Regional da Região Sul-americana Nossa Senhora Mãe dos Migrantes dos Missionários Scalabrinianos, será transferida para o pequeno templo de orações, que recebe o nome do santo, em um evento que promete ser marcante para a comunidade da região. A data de chegada do relicário ao Complexo ainda não está definida.

A capela, que será toda envidraçada, representará um espaço sagrado para os fiéis, que terão a oportunidade única de venerar um fragmento dos restos mortais do santo, canonizado pelo Papa Francisco em 9 de outubro de 2022. Vale lembrar que a chegada desse relicário ao Complexo Cristo Protetor é um momento significativo, simbolizando a união espiritual entre Encantado e a tradição do catolicismo.

Quem foi Scalabrini?

João Batista Scalabrini foi um sacerdote e bispo italiano, nascido em Fino Mornasco, em 8 de julho de 1839. Sua trajetória é notável por sua dedicação aos necessitados e seu trabalho incansável em prol dos imigrantes italianos. Scalabrini se destacou como um defensor dos direitos dos migrantes e fundou a Congregação dos Missionários de São Carlos (Scalabrinianos) para atender às necessidades específicas da comunidade.

Scalabrini esteve no Brasil durante o final do século XIX e início do século XX, período em que muitos imigrantes italianos buscavam uma nova vida. Durante sua estadia, Joao Batista Scalabrini dedicou-se a apoiar e orientar os imigrantes, especialmente aqueles que se estabeleceram na região sul do Brasil.

A cidade de Encantado, no Vale do Taquari, teve a honra de receber a visita de João Batista Scalabrini, que, durante sua estadia, deixou uma marca permanente na comunidade local. Sua presença, junto a sociedade, contribuiu para o fortalecimento da fé e para a criação de um legado de devoção que perdura até os dias de hoje. O complexo Cristo Protetor em Encantado, que inclui a Capela dedicada ao santo, será um testemunho desse legado.

João Batista Scalabrini faleceu no dia 1º de junho de 1905, com 61 anos de idade, em Placência, na região de Emília-Romanha, na Itália. A causa de sua morte foi um acidente vascular cerebral (AVC).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/capela-complexo-cristo-protetor-recebera-relicario-com-restos-mortais-do-santo-scalabrini/

Capela Complexo Cristo Protetor receberá relicário com restos mortais do Santo Scalabrini

2024-02-11