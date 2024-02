Rio Grande do Sul Hemocentro gaúcho terá horário estendido na Quarta-Feira de Cinzas

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2024

A partir de quinta-feira (15) o funcionamento volta ao normal, das 8h às 16h. Foto: Arquivo/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A campanha Bloco dos Que Salvam Vidas faz um apelo para quem vai cair na folia nos próximos dias: doe sangue antes e depois do carnaval. Para isso, o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs) terá horário estendido na Quarta-Feira de Cinzas (14), ficando aberto das 13h às 17h30min. A iniciativa busca ampliar o número de doadores de sangue devido à necessidade de reposição de estoque após o feriado prolongado.

Nos dias 12 e 13 de fevereiro, segunda e terça-feira de Carnaval, o Hemocentro estará fechado. A partir de quinta-feira (15) o funcionamento volta ao normal, das 8h às 16h. O serviço atende cerca de 40 hospitais e necessita de todos os tipos sanguíneos, em especial em períodos como este, quando há maior probabilidade de demandas de urgência e emergência.

A campanha é uma iniciativa do Departamento de Sangue e Hemoderivados da Secretaria da Saúde (SES) e tem por objetivo mobilizar a sociedade em torno desse gesto solidário e voluntário que salva vidas. Lançada em 2023 para sensibilizar doadores foliões a se organizarem na semana que antecede o Carnaval, a campanha está em sua segunda edição e, este ano, convida as pessoas a doarem sangue também após a folia.

O agendamento da doação pode ser feito pelo whatsapp (51) 98405-4260 ou pelo site da SES.

O Hemocentro fica localizado na avenida Bento Gonçalves, 3.722, em Porto Alegre. Telefone: (51) 3901-1004.

Requisitos para doação

Estar em boas condições de saúde;

Apresentar documento oficial de identidade com foto;

Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal;

Pesar no mínimo 50 Kg, com desconto de vestimentas;

Ter dormido pelo menos seis horas antes da doação;

Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;

Não fumar pelo menos duas horas antes.

2024-02-11