Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2024

Allegiant Stadium, estádio do Las Vegas Raiders, será sede do Super Bowl LVIII. (Foto: Reprodução)

O Super Bowl, um dos maiores eventos esportivos do mundo e que marca o final da temporada de futebol americano, terá transmissão exclusiva pela TV Pampa ao vivo, a partir das 19h30min deste domingo (11). O responsável pelo show do intervalo deste ano é o rapper Usher, que se apresentará pela segunda vez no evento.

Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, vencedores da Conferência Nacional e da Conferência Americana da NFL (National Football League), disputarão uma partida única que definirá o grande campeão do futebol americano na temporada regular. O jogo acontece no Allegiant Stadium, em Las Vegas. Será a primeira vez que a cidade sediará o maior jogo da NFL. Ano passado, o Super Bowl aconteceu no State Farm Stadium, em Glendale, no estado do Arizona.

O San Francisco 49ers chegou ao Super Bowl LVIII após conquistar a Conferência Nacional, derrotando o Detroit Lions por 34 a 31 em uma virada histórica. Mesmo estando em desvantagem, perdendo de 24 a 7 no primeiro tempo, a equipe do quarterback Brock Purdy teve uma atuação épica no segundo tempo para selar de vez a vitória.

A franquia busca agora o sexto título da liga numa decisão que tem gosto de revanche, porque do outro lado está o atual campeão do Super Bowl, o Kansas City Chiefs, que conquistou da Conferência Americana após bater o Baltimore Ravens por 17 a 10. O astro do time, Patrick Mahomes, também esteve em campo na decisão de 2020, quando os Chiefs venceram o Super Bowl contra os 49ers por 31 a 20, na Flórida.

Allegiant Stadium

Vizinho à área da Strip de Las Vegas, do lado oposto ao resort Mandalay Bay, o Allegiant Stadium é considerado um dos mais modernos estádios do mundo, totalmente fechado, climatizado e com campo retrátil. Seu custo é avaliado em US$ 1,9 bilhão à época da inauguração, em julho de 2020.

O estádio é a casa do time Las Vegas Raiders e sedia ainda shows de grande porte e eventos esportivos especiais, assim como oferece tour por suas instalações. Entre junho e julho, o estádio sediará jogos da Copa América, incluindo Brasil contra Paraguai em 28 de junho.

Halftime

O Super Bowl reserva ainda um espetáculo à parte durante o Halftime Show, um dos momentos mais aguardados da noite por milhões de espectadores ao redor do mundo. Neste ano, a atração principal do show do intervalo será o rapper Usher, que subirá ao palco em uma performance destinada a marcar história na noite de maior audiência da televisão americana.

Além disso, a NFL anunciou a participação do renomado DJ holandês Tiësto, um dos maiores nomes da música eletrônica internacional. Esta será a primeira vez em que um DJ superstar se apresentará durante todo o Super Bowl.

Já o hino nacional dos Estados Unidos será entoado pela lenda do country Reba McEntire.

2024-02-11