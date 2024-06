Acontece Capital de giro é urgente para as empresas gaúchas, diz Fiergs

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Federação quer rapidez no socorro de crédito. Foto: Divulgação/Fiergs Fiergs acompanha a evolução das medidas econômicas do governo Lula. (Foto: Divulgação/Fiergs) Foto: Divulgação/Fiergs

Ao analisar as medidas anunciadas pelo Governo Federal de apoio à reconstrução da economia gaúcha, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Porcello Petry, realçou a necessidade de capital de giro para as empresas atingidas pela tragédia climática.

“As empresas precisam de capital de giro imediatamente para saldar seus compromissos que vencem diariamente. Estamos numa emergência e necessitamos de socorro de recursos que cheguem na ponta, ou a nossa economia será devastada pela inviabilidade das empresas se reerguerem”, disse.

Para o presidente da Fiergs, cada dia que passa é importante para a recuperação da economia, pois há fatores que demandam tempo. “A reconstrução de prédios, a encomenda de máquinas, o retorno à operação com empregados, tudo requer tempos específicos. E, enquanto isso, continuam vencendo os compromissos das empresas sem a contrapartida do faturamento. Então, estamos em um ponto que é crucial o socorro de capital de giro chegando na ponta”.

