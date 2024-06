Rio Grande do Sul Governo gaúcho e prefeitos debatem soluções para reconstrução do Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Precisamos revisar os planos diretores dos municípios", destacou o vice-governador. Foto: Rodrigo Ziebell/GVG "Precisamos revisar os planos diretores dos municípios", destacou o vice-governador. (Foto: Rodrigo Ziebell/GVG) Foto: Rodrigo Ziebell/GVG

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vice-governador Gabriel Souza esteve reunido com prefeitos do Vale do Taquari e integrantes do governo federal para discutir medidas de reconstrução dos municípios, fortemente afetados pelas enchentes recentes. No encontro, realizado em Estrela, o grupo tratou de temas como habitação, infraestrutura e a revisão dos planos diretores das cidades atingidas.

Representando o governo estadual, Gabriel defendeu uma agenda única de ações para a região, com pautas compartilhadas com todo o Estado e, ao mesmo tempo, alinhadas às necessidades específicas do Vale. “O Rio Grande do Sul vai perder mais da metade da arrecadação em junho, e aqui na região podemos ter municípios com a mesma situação. Portanto, é fundamental que tenhamos a compensação da perda de receitas pela União a fim de garantir os recursos necessários para a manutenção dos serviços públicos essenciais”, reforçou.

O apoio às empresas e indústrias atingidas e a reorganização urbana das cidades também foram temas abordados pelo vice. “Precisamos revisar os planos diretores dos municípios. Áreas atualmente ocupadas por residências, comércios e indústrias podem não ser mais seguras. Devemos planejar a expansão urbana para locais que não estejam em áreas inundáveis”, disse Gabriel. O Estado também apoiará os municípios na contratação de serviços especializados para estudar novos locais seguros para urbanização.

O prefeito de Estrela, Elmar Schneider, agradeceu os esforços dos governos estadual e federal no resgate às vítimas e na assistência humanitária às famílias atingidas. Ele informou que a prefeitura já possui área não alagável disponível para a construção de cerca de 800 moradias. “Precisamos garantir que as pessoas possam voltar para suas casas rapidamente. Os recursos são importantes, mas as pessoas precisam estar em primeiro lugar. Não há indústria, não há comércio sem elas”, ressaltou.

Agronegócio

As enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul causaram perdas bilionárias no Estado. A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) informou que as chuvas provocaram perdas de R$ 3,372 bilhões para a agropecuária gaúcha. Apenas na agricultura, o montante alcança R$ 3,1 bilhões. O prejuízo para o setor agrícola segue crescendo, quando comparado com as perdas de R$ 2,7 bilhões estimadas pela entidade em 24 de maio, data da penúltima atualização.

Já na pecuária gaúcha, as perdas no segmento passaram de R$ 245,4 milhões para R$ 272,4 milhões.

Na produção de soja, os danos são estimados em R$ 900 milhões, abrangendo 23 municípios da região Sul do Estado. Além disso, a pecuária, as hortaliças, a pesca e o cultivo de milho também foram severamente afetados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-e-prefeitos-debatem-solucoes-para-reconstrucao-do-vale-do-taquari/

Governo gaúcho e prefeitos debatem soluções para reconstrução do Vale do Taquari

2024-05-31