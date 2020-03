Notas Mundo Capital dos EUA ordena que empresas não essenciais fechem

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

O governo municipal de Washington DC ordenou que todas as empresas não essenciais da capital dos EUA fechem por um mês, devido ao surto de coronavírus. “O decreto da prefeita requer o fechamento temporário da operação no local de todas as empresas não essenciais e proíbe reuniões de 10 ou mais pessoas”, disse o gabinete da prefeito Muriel Bowser.

